Auf neun von zehn Plätzen bieten die Top 10 der Steam Charts wenig Überraschendes. Doom Eternal belegt weiterhin zwei Plätze, GTA 5 bleibt hartnäckig und der Witcher ist mal wieder zurück. Doch auf Platz 6 steht ein Spiel, das man im Moment zwar noch kaufen, aber nicht mehr spielen kann: Last Oasis.

Im Survival-MMO rund um Crafting und PvP steht die Erde wortwörtlich still. Eine Seite unseres Planeten ist in eisige Kälte getaucht, die andere wird von sengender Hitze verbrannt. Und dazwischen sind wir, reisen mit unseren "Walkern", riesigen windgetriebenen Flugmaschinen von einer Oase zur nächsten.

Ein Geist in den Steam Charts

Klingt vielversprechend, dachten sich wohl auch die über 100.000 Käufer der Early Access Version, die Last Oasis in der vergangenen Woche in die Steam Charts hoben. Doch nun wurde das Spiel wegen massiver Serverprobleme offline genommen und so ist der Titel in den Steam-Bestsellern nur noch ein Geist.

Die Entwickler Donkey Crew arbeiteten vor Last Oasis bereits an Of Kings and Men, das 2016 ebenfalls kurz nach dem Early-Access-Release eingestellt wurde. Ein anderes Entwicklerstudio versuchte sich an der Rettung, doch letztlich wurde Of Kings and Men von Steam entfernt. Ob Last Oasis langfristig wiederkehren wird, steht also noch in den Sternen.

Doom bleibt spitze, der Witcher profitiert vom Rabatt

Auf den restlichen Platzierungen der Steam Charts landen wie erwähnt viele alte Bekannte. Doom Eternal bleibt weiter an der Spitze und belegt mit seiner Deluxe Edition zusätzlich den 8. Platz. Half-Life: Alyx und das dazu passende Valve Index VR Kit positionieren sich auf den Plätzen 2 und 3.

The Witcher 3 kehrt mal wieder unter die Bestseller zurück und schafft es dank einer Rabattaktion mit seiner GOTY-Edition auf den fünften Platz. Auch das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition hat seine Platzierung offenbar den 50 Prozent Rabatt zu verdanken, für die man es aktuell erhalten kann.

Die Steam-Verkaufscharts (23. bis 29. März)

Doom Eternal Half-Life: Alyx Grand Theft Auto 5 Valve Index VR Kit The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Last Oasis Monster Hunter World: Iceborne Doom Eternal Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Resident Evil 3

