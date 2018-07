Steam-Charts - No Man's Sky greift nach den Sternen

Es hat sich bereits angedeutet. Nachdem die Spielerzahlen von No Man's Sky in den Tagen nach der Veröffentlichung des Next-Updates in die Höhe schossen, zeigt sich ein ähnliches Bild auch bei den Steam Charts. Aktueller Spitzenreiter ist das Weltraum-Abenteuer aus dem Hause Hello Games. Dabei geholfen hat sicherlich auch eine kürzliche Rabattaktion, die nochmal mehr Käufer anlockte.

Die Vorfreude auf Monster Hunter World lässt auch Capcoms Kreaturen-Pirsch weiter in den Top 10 verweilen, noch bevor es offiziell am 9. August 2018 erscheint. Gleich zwei Versionen schaffen eine Top-Platzierung. Danach enden aber die wirklichen Überraschungen. PUBG und GTA 5 haben anscheinend weiter ein Jahresticket für die Steam-Bestseller und sichern sich Platz drei und vier.

Direkt dahinter kommt Counter-Strike: Global Offensive, das auch immer wieder in die oberen Ränge der umsatzträchtigsten Titel stößt. Es folgen Raft und Islands of Nyne: Battle Royale, welches sich weiter im hart umkämpften Battle-Royale-Markt behaupten kann - zumindest für den Moment.

Wer bis hierhin mitgezählt hat, weiß das noch zwei Platzierungen offen sind. Diese gehen an Rainbow Six: Siege und die Freizeitpark-Simulation Jurassic World Evolution.

No Man's Sky Next - PC-Screenshots zum großen Update ansehen

Die Steam-Verkaufscharts (23. bis 29. Juli 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.