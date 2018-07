No Man's Sky steigt auf. Das gilt sowohl für die Herzen der Spieler, als auch für die Steam Charts. Nachdem das große Next-Update dem Spiel Multiplayer, Third-Person-Ansicht und zig grafische und spielerische Überarbeitungen bescherte, macht sich die lange Arbeit von Hello Games bezahlt: Aktuell befindet sich das Spiel auf Platz 8 der Steam Charts. Gemessen werden hier die gleichzeitig aktiven Spieler. Und die liegen bei 32.437.

Damit reiht sich No Man's Sky über Ark: Survival Evolved und knapp unter Team Fortress 2 ein, zwei Dauerbrennern der Top 10. Der Höchststand der letzten 24 Stunden belief sich sogar auf 53.996 Leuten, die die Galaxie unsicher machen. Dieser Schub macht sich auch in den Steam-Bewertungen bemerkbar. In den letzten 30 Tagen bewerteten fast 3.500 Spieler das Spiel größtenteils positiv - konkret sprachen sich 84 Prozent der Leute wohlwollend gegenüber den neuen Änderungen aus.

Eine beachtliche Errungenschaft für ein Spiel, das zeitweise zu den am schlechtesten bewerteten Steam-Spielen überhaupt gehörte. Insgesamt liegt No Man's Sky bei 84.665 abgegebenen Reviews (seit ursprünglichem Release 2016) bei »ausgeglichenen« 41 Prozent an positiven Stimmen.

Die GOG-Fassung sorgt aktuell übrigens noch für Probleme. GOG bietet sogar ein erweitertes Rückgaberecht an, weil die Multiplayer-Features dort noch nicht aufgespielt wurden. Wir testen derweil No Man's Sky Next und informieren euch schnellstmöglich darüber, ob das Spiel eine Aufwertung verdient. Wie steht ihr denn dazu?

No Man's Sky Next: Alle Neuerungen des großen Patches