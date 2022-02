Im Netz machten zuletzt vermehrt Meldungen die Runde, denen zufolge Multiplayer-Spiele wie Lost Ark oder auch der mit Spannung erwartete Action-Kracher Elden Ring nicht oder erst sehr lange nach dem Launch des Steam Deck spielbar sein würden. Denn beide Titel setzen zum Schutz vor Betrügern auf die Software Easy Anti-Cheat .

Unklarheit über Multiplayer-Support

Ausgelöst wurde die Diskussion einerseits durch Aussagen von Tim Sweeney, dem Chef von Epic Games (via The Verge). Das Unternehmen hat Easy Anti-Cheat entwickelt und dementsprechend in einige seiner Topspiele implementiert – darunter Fortnite. Sweeney zufolge werde der Koop-Survival-Shooter nicht für das Steam Deck fit gemacht.

Andererseits zeigte die inoffizielle Liste an für den PC-Handheld getesteten Spiele der Webseite Steam Deck Verified, dass gerade Mulitplayer-Titel aufgrund von Anti-Cheat-Software oftmals als nicht unterstützt eingestuft werden.

Valve bringt Proton 7.0

Doch das könnte sich nun bald rapide ändern. Denn Valve hat die Kompatiblitätsschicht Proton um einige wichtige Funktionen erweitert - die kompletten Patch-Notes findet ihr auf Github. Proton ist die Basis dafür, dass Spiele mit DirectX-Unterstützung, die eigentlich nur unter Windows laufen, auch auf dem Betriebssystem Linux gestartet werden können. Das Steam Deck wiederum setzt auf die Valve-eigene Linux-Distribution Steam OS 3.0, die ihrerseits auf Arch Linux basiert.

Mit der neuen Proton-Version 7.0 kommt die Unterstützung für Easy Anti-Cheat nun früher, als viele potenzielle Kunden befürchtet haben. Das heißt, Lost Ark und Elden Ring könnten schon zum Launch des PC-Handhelds am 25. Februar spielbar sein.

Allerdings ist das könnte hier vorerst groß zu schreiben. Grundlegend funktioniert Easy Anti-Cheat nun zwar endlich unter Linux und damit auch dem Steam Deck, aber die Entwickler müssen dafür ein entsprechendes Linux-Modul in ihre Spiele einbauen. Ob und wann das geschieht, steht noch in den Sternen. Nichtsdestotrotz gibt es sehr gute Gründe, die für das Steam Deck sprechen.

Es ist aber durchaus vorstellbar, dass Valve hier sein Gewicht in die Waagschale legt. Denn gerade Titel wie Lost Ark könnten für das Steam Deck zum sogenannten System-Seller werden. Aber ganz egal wie es am Ende kommt, sowohl für Valves PC-Handheld als auch die Linux-Community ist Proton 7.0 ein wichtiger Meilenstein.