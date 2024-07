Ein hervorragendes Open-World-Spiel ist auf Steam um 95 Prozent reduziert, kostet nur 2 Euro

Schatten des Krieges ist auch sieben Jahre später noch ein grandioses Open-World-Spektakel.

Manche Spiele reifen erstaunlich gut - im Fall von Mittelerde: Schatten des Krieges spielt sich das Action Adventure sieben Jahre nach Release sogar deutlich besser als zum Erscheinen im September 2017. Damals gab es eine riesige Kontroverse rund um Orks in Lootboxen und ... vergessen wir's lieber und schauen nach vorne.

Denn über die Jahre wurde Schatten des Krieges von allen Überbleibseln seiner Lootbox-Vergangenheit befreit. Zurück bleibt coolsten Fantasy-Open-World-Spiele überhaupt.

Schatten des Krieges ist auch 2024 in vielerlei Hinsicht noch absolut einzigartig - und auf Steam aktuell so günstig wie nie. Mit einem Rabatt von satten 95 Prozent könnt ihr euch für 2 Euro stundenlang in Mittelerde verlieren. Ihr solltet natürlich trotzdem wissen, worauf ihr euch einlasst.

Die Stärken und Schwächen von Schatten des Krieges

Denn eines vorneweg: In vielerlei Hinsicht ist Schatten des Krieges auch nicht einzigartig. Das Kampfsystem lässt sich sehr offensichtlich von Batmans Arkham-Spielen inspirieren, das Klettern, Schleichen und Meucheln könnte eins zu eins aus Assassin's Creed stammen - und in puncto Story dehnt das Spiel das Herr-der-Ringe-Universum ähnlich glaubhaft wie The Acolyte aktuell den Krieg der Sterne. Also gar nicht.

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren

Als untoter Waldläufer Talion kloppt ihr euch also durch die Open World Mordors, reiht ellenlange Kombos aneinander oder stürzt euch alternativ von oben auf unachtsame Feinde herab. In Dutzenden Haupt- und Nebenmissionen verdrängt ihr den Einfluss Saurons und stärkt eure eigene Stellung in der Welt. Das macht alles Laune, sticht aber wie gesagt nicht aus dem Genre-Standard heraus.

Nur gibt es eben noch das Nemesis-System. Talion macht sich auf seiner Reise prozedural generierte Freunde und Feinde, rekrutiert eigene Ork-Armeen (fragt nicht, wie das lore-technisch Sinn ergibt) - und die Dynamik dieses Nemesis-Systems sorgt seit Jahre für YouTube-Lacher.

Manche Orks provozieren Rivalitäten mit euch, verraten Talion, tragen nach jeder Niederlage sichtbare Wunden davon, gewinnen neue Beinamen, weil ihr ihnen beim letzten Mal so ins Bein geschossen habt, dass sie jetzt nicht mehr richtig laufen können und, und, und.

Alleine für das Nemesis-System lohnt sich Schatten des Krieges derart, dass man manchmal die eigentliche Story-Kampagne vergisst. Sei's drum: Für 2 Euro können wir das Spiel jedem Herr-der-Ringe-Fan empfehlen, der tolerieren kann, dass Tolkiens Regeln mal ein bisschen ... gedehnt werden.