Bei Steam & Epic gibt's am Wochenende 7 Spiele kostenlos

Ganze 7 Spiele gibt's an diesem Wochenende gratis - einige bekommt ihr dauerhaft geschenkt, andere könnt ihr bloß für ein paar Tage kostenlos ausprobieren. Mit dabei ist diesmal ein echtes Open-World-Highlight, falls ihr mal wieder Lust habt, ein paar Autos zu klauen. Also: Legen wir los.

Highlight der Woche: Saints Row: The Third Remastered

Genre: Open-World-Action | Entwickler: Volition | Release: 22. Mai 2020 | Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

Saints Row: The Third markierte 2011 endgültig, was Volitions Open-World-Serie sein will: GTAs verrückter Cousin. Auf dem Papier erledigt ihr im Spiel sehr ähnliche Dinge: Als Gangster oder Gangsterin eine Open World für euch erobern, feindliche Banden über den Haufen schießen, Ruhm, Reichtum und jede Menge illegale Ware erbeuten und euch durch allerlei launige Haupt- und Nebenmissionen wühlen.

Aber Saints Row dreht deutlich stärker ab als Rockstars Konkurrenz: Ihr veranstaltet in der Großstadt ein völlig absurdes Chaos, verfolgt mit irren Waffen wie der Dubstep-Knarre feindliche Banditen, kapert ein Auto durch einen frontalen Durch-die-Windschutzschreibe-Dropkick, statt die Tür zu benutzen und, und, und. Das Remaster von 2020 hübscht gegenüber 2011 die Texturen auf, verbessert Weitsicht und allerlei Ecken und Kanten. Keine tief schürfende Neuauflage, aber ein Lifting, das den Klassiker komfortabler für modernes Publikum macht.

Normalerweise kostet das Spiel im Epic Store satte 40 Tacken, aber bis zum 2. September bekommt ihr es dauerhaft geschenkt. Einfach in den Warenkorb packen, für 0 Euro »kaufen« und es gehört für immer euch. Das Ganze ist natürlich eine Werbeaktion zum Reveal des neuen Saints-Row-Reboots.

Steam & Epic: Diese Spiele gibt es jetzt dauerhaft geschenkt

Auf Steam und Epic gibt es noch weitere Spiele, die ihr dauerhaft behalten könnt. Allerdings sind das diese Woche vor allem Exoten.

Will Glow the Wisp: Ein launiger Platformer mit cooler Musik, in dem ihr ein Glühfünkchen durch bunte Level lenkt. Gibt's auf Steam kostenlos.

Tools Up! Garden Party - Episode 1: Ein Koop-Partyspiel im Stil von Overcooked, in dem ihr eure Sanierungsskills auf die Probe stellt. Wichtig : Um Episode 1 auf Steam kostenlos zu spielen, müsst ihr das Hauptspiel für 5 Euro kaufen.

: Um Episode 1 auf Steam kostenlos zu spielen, müsst ihr das Hauptspiel für 5 Euro kaufen. Automachef: Ihr optimiert eine Küche durch Maschinen. Klingt albern, ist aber eine herrliche Optimierungs-Nebenbeschäftigung im Stil von Factorio. Wird via Epic dauerhaft verschenkt.

Steam: Diese Spiele könnt ihr am Wochenende gratis spielen

Natürlich gibt's auch wieder Free Weekends, die euch ermöglichen, ein Spiel komplett kostenlos auszuprobieren - bis zum Ablauf der Frist.

Battlefield 5: Der Multiplayer-Shooter ist übers Wochenende kostenlos. In der Zeit könnt ihr mühelos die Kampagne durchspielen oder ein bisschen in die großen PvP-Partien reinschnuppern. Die Steam-Spielerzahlen liegen bei 30.000 gleichzeitig aktiven Leuten - ihr werdet also mühelos Mitstreiter finden.

Scum: Das schicke Survival-Spiele lässt sich bis zum 30. August komplett kostenlos auf Steam spielen.

The Elder Scrolls Online: Im Rahmen der QuakeCon 2021 könnt ihr The Elder Scrolls Online und das Morrowind-Addon komplett kostenlos ausprobieren. Die Frist endet am 30. August.

Kostenlos bei GameStar Plus: King's Bounty

Alle Mitglieder von GameStar Plus haben im August 2021 außerdem die Chance, kostenlos King's Bounty: Warriors of the North in ihre Bibliothek zu packen. Außerdem empfehlen wir wie jede Woche natürlich einen Blick in die dauerhaft kostenlosen Spiele bei GOG. Dort findet ihr vor allem Klassiker wie Beneath a Steel Sky, aber hey: Die lohnen sich immer noch.