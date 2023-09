Diese 5 düsteren Spiele-Trailer vom Steam Fear Fest solltet ihr nicht verpassen

Halloween nähert sich langsam aber sicher und auf Steam gibt es passend dazu das Fear Fest. Anlass und Name verraten es schon: Hier geht es um Spiele, deren Ziel es ist, euch zu gruseln! Und einige von denen haben direkt einen neuen Trailer bekommen, in dem sie euch ihre Atmosphäre direkt zeigen. Fünf Titel wollen wir hier besonders hervorheben!

Alone in the Dark

6:39 Alone in the Dark: Entwickler verraten, wieso das Spiel weder ein Remake noch ein Reboot ist

Die Rückkehr von Edward Carnby und Emily Hartwood: Alone in the Dark startete einst 1992. Die letzten Teile bis 2015 konnten jedoch nicht mehr ganz an den Ruhm alter Zeiten anknüpfen. Doch seitdem sind auch schon wieder 8 Jahre vergangen und die Entwickler dachten sich: Zeit, es nochmal zu versuchen!

Und zwar mit einem kompletten Reboot der Reihe. Denn der für 2024 geplante Teil sieht zunächst zwar aus wie ein reines Remake des Erstlings von 1992, allerdings erlauben es sich die Entwickler auch, zahlreiche Anpassungen vorzunehmen. Zum Fear Fest erklären sie, was hinter ihren Entscheidungen steckt.

Beast

1:43 Taktisches Rollenspiel mit düsterem Mittelalter-Setting: Beast im Trailer angekündigt

Pest und Zombies: Beast schickt euch zurück ins Mittelalter auf einen heiligen Kreuzzug, um die Pest zu beenden. Allerdings solltet ihr nicht allzu viele historische Parallelen suchen. Denn obwohl das Mittelalter auf seine ganz eigene Art und Weise Horror war, sind wir uns fast sicher, dass untote Horden damals kein Problem waren.

Allerdings steht hier kein Survival- oder Action-Spiel an. Stattdessen erwartet euch Rundentaktik nicht unähnlich der eines Jagged Alliance oder XCom. Allerdings ohne Rasterfelder. Dafür werdet ihr in den Kämpfen stets vor die moralische Entscheidung gestellt, ob ihr euer inneres Tier zähmen oder freilassen wollt. Und das soll sich auf die Beziehungen zu euren Teammitgliedern, sowie den Verlauf der tory auswirken.

Deceit 2

4:31 Der Multiplayer-Horror Deceit 2 will Dead by Daylight mit Among Us kombinieren

Horror für Multiplayer-Fans: Dead by Daylight und Among Us sind beides sehr beliebte Top-Titel. Was, wenn man beide kombiniert? Dann würde wohl Deceit 2 dabei herauskommen. Hier findet ihr euch im Zentrum eines dunklen Rituals wieder und müsst nun entkommen. Doch ihr könnt nicht jedem eurer Teammitglieder vertrauen.

Denn unter ihnen finden sich einige Verräter, deren einziges Ziel es ist, euch auszuschalten. Entsprechend ist es eure Aufgabe, sie zu entlarven oder alternativ eure eigene Tarnung aufrechtzuerhalten.

Slender: The Arrival

1:13 Nach 10 Jahren erhält eine Horrorspiel-Legende schon bald ein dickes Update

Ein Klassiker wird aufgebohrt: Slender: The Arrival hat seinen neuesten Trailer zwar nicht zum Fear Fest bekommen, ist aber trotzdem Teil der Veranstaltung. Und das aus gutem Grund. Denn es bekommt ein umfangreiches Update, mit dem der Klassiker heftig aufgebohrt wird.

Das bedeutet nicht nur aktuellere Grafik, sondern gar ein komplett neues Level, in dem ihr euch auf die Suche nach Slenderman machen könnt. Und das soll nur der Beginn von neuen Inhalten für das Horror-Spiel sein.

Stray Souls

1:31 Stray Souls will sich an den Horror-Klassikern bedienen und zeigt das schon im Trailer

Horror der alten Schule: Wer seinerzeit seine Freude an Titeln wie Resident Evil oder Silent Hill hatte, der könnte sie demnächst mit Stray Souls haben. Denn das will euch eine ähnliche Gruselstimmung vermitteln. Dafür sorgt unter anderem Akira Yamaoka, der nicht nur den Soundtrack von Silent Hill erschuf, sondern jetzt auch an dem von Stray Souls als Gast mitwirkt.

Das Spiel lässt euch die Erlebnisse von Daniel erleben, der zu seinem 18. Geburtstag ein altes Haus seiner Großmutter erbt. Das rückt ihn jedoch in das Zentrum eines dunklen Rituals, dessen Geheimnisse er nun lüften muss. Und dabei nimmt er es auch mit einer ganzen Menge gruseliger Monster auf.

Auf welche Titel aus dem Fear Fest freut ihr euch am meisten? Ein großer Blockbuster? Oder habt ihr einen kleinen Geheimtipp entdeckt? Schreibt es in die Kommentare!