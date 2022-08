Alone in the Dark: Leaker teast Rückkehr des Horror-Klassikers an

Für Gruselfans gibt es vielleicht bald Grund zur Freude. Denn wie der Tweet eines bisher zuverlässigen Leakers vermuten lässt, gibt es bald Neuigkeiten zu der bekannten Serie von Horrorspielen. Was derzeit bekannt ist und wann wir mit einer Ankündigung rechnen könnten, erfahrt ihr hier.

Remake, Fortsetzung oder etwas anderes?

Grundlage der neuesten Gerüchte ist, wie schon erwähnt, ein Tweet des Leakers The Snitch . Der lag mit seinen Vorhersagen, die er erst seit einigen Monaten auf Twitter veröffentlicht, bisher immer richtig. Dort postete er jetzt auch Folgendes:

Dieser Satz wird vielleicht nicht vielen von euch bekannt vorkommen, da er aus der Filmumsetzung von Alone in the Dark stammt. Und die fiel sowohl bei Kritikern als auch bei Zuschauern komplett durch. Es ist also zu hoffen, dass es hier nicht um eine Fortsetzung dieses Werks geht.

Neben dem Film gab es natürlich auch eine Reihe an Spielen. Welche? Das seht ihr hier:

Was können wir erwarten?

Leider lässt sich vom Tweet alleine nicht darauf schließen, was für eine Ankündigung uns erwarten könnte. Eine Fortsetzung der Reihe scheint aber nach so langer Zeit erst einmal unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Eher könnte uns aber ein Remake eines der Spiele erwarten. Ähnliches hat auch etwa Frogware mit dem Detektiv-Abenteuer The Awakened vor.

Zuletzt könnte natürlich auch Etwas weitaus unspektakuläreres bevorstehen. So wurde etwa schon vermutet, dass es sich um einen DLC für Dead by Daylight handeln könnte. Das Multiplayer-Horrorspiel hat immerhin zuletzt bereits einen Killer aus der Resident-Evil-Reihe angekündigt.

Als Datum für eine eventuelle Ankündigung käme wahrscheinlich die Gamescom Ende August in Frage. Welche Spiele ihr bei der Messe in Köln auf jeden Fall sehen könnt, erfahrt ihr übrigens in unserer Übersicht:

Was ist Alone in the Dark überhaupt?

Alone in the Dark ist eine Reihe von Horrorspielen, die als Begründer des Survival-Horror gilt. Wir gehen stets als Detektiv Edward Carnby verschiedenen übernatürlichen Fällen und Ereignissen nach und werden von Monstern und unheimlichen Gestalten gejagt. Dabei überzeugten die Spiele meist durch ihre packende Inszenierung und die düstere Atmosphäre.

Der erste Teil der Reihe erschien bereits im Jahr 1992. Das letzte richtige Alone in The Dark erschien 2008 und verfügte zum ersten Mal in der Reihe über vollständige 3D-Grafik. Einige Jahre später wurde noch der Shooter Alone in the Dark: Illumination veröffentlicht, der aber fast noch schlechter ankam als der Film von Uwe Boll. Sascha hatte die zweifelhafte Freude, das Spiel für uns zu testen.

Was haltet ihr von dem Gerücht um Alone in the Dark? Würdet ihr euch über eine Rückkehr der Reihe freuen und wünscht ihr euch eher ein Remake oder ein neues Spiel? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!