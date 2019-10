Neues Steam-Feature: Lokaler-Koop bald auch online spielbar

Steam experimentiert neuerdings häufig mit unterschiedlichen Features herum. Das reicht von großen Änderungen wie der neuen Bibliothek, bis hin zu kleineren Experimenten wie jüngst mit einer lernfähigen KI.

Jetzt hat Steam ein weiteres Feature in Aussicht gestellt, mit dem alle Spiele mit einem lokalen Koop-Modus auch online gespielt werden können - selbst wenn nur einer von beiden das Spiel überhaupt besitzt.

Entwicklern, die Zugriff auf die Steamworks-Webseite haben, wurde die Ankündigung kürzlich in einer Mitteilung von Valve zugesandt. Den Inhalt der Nachricht teilten einige der Entwickler aber schon jetzt der Öffentlichkeit mit.

In dem Brief beschreibt Valve in aller Ausführlichkeit, wie dieses neue Feature funktionieren soll. Im Kern ist es eine Erweiterung des Streaming-Angebots Steam Remote Play. Nur dass in diesem Fall auf die Computer unserer Mitspieler gestreamt wird und die Technik den Namenszusatz »Together« erhält.

This is a really neat idea, might even be worth experimenting with some local co-op design for an adventure game. pic.twitter.com/AWJVOyV2GV