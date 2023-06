Auf Steam gefeiertes Mittelalter-Aufbauspiel ist grade extrem günstig und wird deutlich größer

Wer Burgen und das Mittelalter liebt, sollte sich gerade jetzt einmal Kingdoms and Castles ansehen.

23.500 Menschen sind sich auf Steam darüber einig, dass sie das Mittelalter-Aufbauspiel Kingdoms and Castles weiterempfehlen würden. Entsprechend steht das Spiel auch schon seit einiger Zeit auf 92 Prozent positiv. Es handelt es sich nach der Meinung der Steam-Community also durchaus um ein kleines Aufbaujuwel.

Jetzt bekommt das Aufbauspiel nicht nur ein großes Update voller neuer Inhalte, ihr müsst dafür aktuell auch nicht mal 8 Euro hinlegen.

Das neue Update wurde auf den Namen Infrastructure & Industry getauft - was zugegebener Maßen erst einmal nicht besonders aufregend klingt. Doch dahinter verbergen sich jede Menge neuer Gebäude, die vor allem dabei helfen, deutlich effizienter Ressourcen anzuhäufen. Es handelt sich nämlich in den meisten Fällen um deutlich ertragreichere Varianten bereits vorhandener Bauwerke.

Das sind die neuen Gebäude:

Große Schatzkammer: Diese Schatzkammer nimmt weniger Platz weg als zwei kleine Schatzkammern, kann aber trotzdem etwas mehr Gold bunkern.

Diese Schatzkammer nimmt weniger Platz weg als zwei kleine Schatzkammern, kann aber trotzdem etwas mehr Gold bunkern. Große Lagerhalle: Auch die große Lagerhalle kann etwas mehr Produktions-Ressourcen speichern als zwei kleine.

Auch die große Lagerhalle kann etwas mehr Produktions-Ressourcen speichern als zwei kleine. Große Eisenmine: Die große Eisenmine holt aus einem Vorkommen dreimal mehr Erz heraus als eine einzige. Allerdings braucht sie auch mehr Platz und mehr Arbeiter. Die Mine sitzt direkt auf dem Vorkommen, statt daneben.

Die große Eisenmine holt aus einem Vorkommen dreimal mehr Erz heraus als eine einzige. Allerdings braucht sie auch mehr Platz und mehr Arbeiter. Die Mine sitzt direkt auf dem Vorkommen, statt daneben. Großer Steinbruch: Auch der Steinbruch wird komplett auf dem Vorkommen errichtet und bringt mehr ein als drei kleine Steinbrüche. Allerdings braucht ihr Werkzeuge, um ihn zu benutzen.

Auch der Steinbruch wird komplett auf dem Vorkommen errichtet und bringt mehr ein als drei kleine Steinbrüche. Allerdings braucht ihr Werkzeuge, um ihn zu benutzen. Großer Holzköhler: Dieser Köhler produziert mehr Kohle als vier kleine Varianten. Allerdings müssen hier auch viel mehr Arbeiter schaffen gehen.

Dieser Köhler produziert mehr Kohle als vier kleine Varianten. Allerdings müssen hier auch viel mehr Arbeiter schaffen gehen. Großes Reservoir: Mit dem großen Reservoir könnt ihr die Wasserversorgung weiter ausdehnen als mit dem kleinen, müsst aber auch mehr Geld blechen.

Mit dem großen Reservoir könnt ihr die Wasserversorgung weiter ausdehnen als mit dem kleinen, müsst aber auch mehr Geld blechen. Große Taverne: Wer braucht schon Wasser, wenn man Met haben kann! Die große Taverne stelle noch mehr alkoholische Getränke für die Bevölkerung bereit.

Wer braucht schon Wasser, wenn man Met haben kann! Die große Taverne stelle noch mehr alkoholische Getränke für die Bevölkerung bereit. Kapelle: Die Kapelle ist das einzige neue Gebäude, das kleiner ausfällt als früher. Diese kleine Kirche nimmt weniger Platz ein, falls für die große der Raum fehlt.

Neben diesen Neuerungen verspricht das Update zusätzlich einige allgemeine Verbesserungen und Fixes, wie etwa die Schriftgröße auf dem Steam Deck. Verfügbar ist der neue Patch seit dem 17. Juni 2023. In unserem Test schnitt das Aufbauspiel übrigens eine ganze Ecke schlechter ab, als die Steam-Wertungen vermuten lassen.

Was ist eure Meinung zu Kingdoms and Castles? Habt ihr das Aufbauspiel schon mal gespielt und wie gut hat es euch gefallen? Freut ihr euch über die Änderungen durch den neuen Patch und gibt es Gebäude oder Features, die ihr euch noch wie vor wünscht? Was haltet ihr vom neuen Projekt des Teams, namens Nova Roma? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!