Dieses Wochenende ist auf Steam nur ein Spiel kostenlos - aber das ist richtig gut!

Manchmal ist weniger mehr: Aktuell gibt's relativ selten große Gratisaktionen, bei denen ihr auf Steam mehrere kostenlose Spiele abgreifen könnt - aber wenn dann mal was dabei ist, reden wir in der Regel von ziemlich guten Kandidaten. Oh, und außerdem läuft ja aktuell das Steam Next Festival - da solltet ihr unbedingt ein paar Spiele ausprobieren!

Aber gut, Demos sagen nicht allen zu, ihr wollt lieber Vollversionen? Dann probiert den Kandidaten der Woche aus: Two Point Campus, eine der coolsten und spaßigsten Wirtschaftssimulationen der letzten Jahre. Ihr wollt mehr wissen? Gut, dass ihr hier seid.

Highlight der Woche: Two Point Campus

Genre: Wirtschaftssimulation | Release: 9. August 2022 | Entwickler: Two Point Studios | GameStar-Wertung: 83

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum Uni-Aufbauspiel

Universitäten lösen unterschiedliche Gefühle aus - die einen vermissen sie, andere können gar nicht genug Abstand von der ewigen Paukerei oder peinlichen Party-Erlebnissen finden und wieder anderen bedeutet der Bumms überhaupt nichts, weil sie nie auf der Uni waren. Two Point Campus bietet trotzdem allen Gruppen eine ziemlich launige Erfahrung, denn letztlich hat der Reiz des Spiels gar nichts mit trockenem Lernen zu tun.

Ihr verwaltet eine von zig unterschiedlichen, teils bizarr komischen Colleges. Beispielsweise eine Zauberuni im Stil von Hogwarts. Oder eine Geheimagenten-Trainingsstelle. Dabei richtet ihr das Gelände ein, sorgt für ausreichend Toiletten, managet die Bedürfnisse aller Studis und verfolgt das bunte Gewusel aller Leute. Das klingt auf dem Papier vielleicht weniger spaßig, als es sich in Wahrheit spielt, also guckt gerne unser Testvideo oder lest den GameStar-Test zu Two Point Campus.

Das Ganze ist ein Free Weekend, ihr könnt das Spiel also bis Montag, 19 Uhr, auf Steam kostenlos und in vollem Umfang ausprobieren, danach läuft die Trial-Fassung aber ab. Aktuell gibt's allerdings einen 30-Prozent-Rabatt, falls ihr zuschlagen und es für immer behalten möchtet.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Two Point Campus

Weitere kostenlose Spiele

Wie jede Woche gibt's natürlich auch auf Epic seit Donnerstag ein kostenloses Spiel - passend zu Two Point Campus ebenfalls eine Management-Simulation, aber eher von der kulinarischen Sorte. Übrigens ist auch schon der Quasi-Vorgänger Two Point Hospital ein wirklich gutes Management-Spiel, allerdings gibt's hier aktuell keinen Rabatt. Oh, und noch ein kleiner Hinweis: Two Point Campus gibt's auch im Game Pass. Falls ihr also ein Abo besitzt, gibt's eigentlich keinen Grund, zusätzlich auf Steam in die Tasche zu greifen.