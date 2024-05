Steam: Über 30.000 Menschen klicken gerade eine Banane an - was hat es damit auf sich?

Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne. Das wusste schon einst Bud Spencer als Banana Joe, und auch über 30.000 Menschen auf Steam leben offenbar nach diesem Motto (Quelle: SteamDB).

Denn auf Steam erlebt das Spiel Banana derzeit einen wahren Höhenflug. Zu Recht? Wir haben für euch alle Infos zum potenziellen Game of the Year 2024 gesammelt und bringen euch auf den neuesten Stand.

So funktioniert der Bananen-Simulator

Das Spielprinzip von Banana ist komplex und hochspannend zugleich: Ihr müsst auf eine Banane klicken. Das klingt simpel, gestaltet sich aber als angenehm herausfordernd. Wo befindet sich der Mauszeiger? Wie klicke ich am besten auf die gelbe Schale? Schnell und hart oder mit viel Gefühl im Zeigefinger? Wird die Banane braun, wenn ich den Monitor eine Stunde lang draußen in die Sonne stelle?

Weitere Features von Banana laut der offiziellen Spielbeschreibung:

Bananen

Achievements

Items

Mikrotransaktionen (25 Cent pro Bananen-Skin)

Ihr seht: Fragen gibt es viele, die Antworten müsst ihr selbst herausfinden. Oder ihr schaut unser Video. Ja, richtig gelesen: Wir haben keine Mühen für euch gescheut und Banana komplett durchgespielt!

Das Gameplay-Video konnten wir leider nur in FullHD aufnehmen, da sonst unser Rechner abgeraucht wäre. Viel Spaß beim Anschauen!

2:00 Banana: Das komplette Spiel im GameStar-Let's-Play

Nur für High-End-Rechner geeignet

Bevor ihr mit Banana loslegen könnt, erwartet euch die erste Hürde: die happigen Systemanforderungen. Ihr benötigt einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von einem Gigahertz! Ein - Gigahertz! Uff …

Außerdem müssen in eurem Rechner satte 128 Megabyte Arbeitsspeicher stecken. Ob es bereits sündhaft teurer DDR2-RAM sein muss oder der gute, alte DDR-Standard reicht, schreiben die Entwickler aaladin66, Pony, Sky und AestheticSpartan nicht.

Als Grafikkarte wird Irgendeine verlangt und stolze 60 Megabyte müsst ihr herunterladen. Wenn ihr Banana also heute Abend spielen wollt, solltet ihr jetzt schon mal den Download starten. Trotz der beeindruckenden Optik soll Banana übrigens auch ohne Probleme auf dem Steam Deck laufen.

In Zukunft wird es unter Hardware-Enthusiasten wohl heißen: But can it run Banana?

Die Steam-Reviews fallen wenig überraschend euphorisch aus. 93 Prozent positive Bewertungen sprechen eine klare Sprache. Wir haben gleich drei besonders schöne Exemplare für euch herausgesucht:

Zu gruselig :-( nucksen

Besser als Overwatch 2 reved up heavy

Banana – Ein Klick, der mein Universum veränderte BlackMelon

Der User Dizzy22 teilt sogar sein sehr tolles Rezept für leckeres Bananenbrot mit euch.

Ein Sonderlob geht übrigens raus an das Lokalisierungs-Team: Trotz der umfangreichen Texte und Dialoge in Banana unterstützt das Spiel 103 Sprachen vollständig (Oberfläche, Ton und Untertitel)!