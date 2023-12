Alles nur geklaut? »Fortsetzung« einer Steam-Sensation 2023 hat nichts mit dem Original zu tun

Only Up 2 sieht aus wie eine Fortsetzung des Steam-Hits - kommt aber von einem anderen Entwickler.

Only Up! war eine der Sensationen auf Steam in diesem Sommer. Getragen durch viele namhafte internationale wie auch nationale Streamer bekam das Projekt eines Solo-Entwicklers extrem viel Aufmerksamkeit. Doch schon das Vorbild zu Only Up 2 stand im Verdacht, unerlaubt Assets und Soundeffekte von anderen Künstlern genutzt zu haben. Eine Tradition, die die »Fortsetzung« scheinbar weiterführt.

Only Up 2 auf Steam

Wo liegt das Problem bei Only Up 2? Das Spiel kommt durch den Namen als zweiter Teil des viralen Steam-Hits mit dem Ausrufezeichen daher. Tatsächlich hat der Entwickler mit dieser »Fortsetzung« jedoch nichts zu tun.

Der Entwickler hinter dem 3D-Plattformer, Skyz Studio, ist bisher mit noch keinem anderen Projekt in Erscheinung getreten. Eine offizielle Website oder einen Social-Media-Auftritt sucht man vergebens.

Optisch und spielerisch ist Only Up 2 eine Kopie des »Vorgängers«, den wenigen Steam-Rezensionen zufolge sogar eine ziemlich schlechte.

Wie Only Up konnte auch schon vorher Getting Over It die Frusttoleranz der Spieler auf die Probe stellen:

10:58 Getting Over It with Bennett Foddy - Video: Dieses Spiel treibt uns zur Weißglut

Wie spielt sich Only Up 2?

Genau wie beim Vorbild müsst ihr einen Parkour durchqueren und euch immer weiter im Level nach oben arbeiten. Außer laufen und springen, kann der Charakter keine Aktionen ausführen.

Die Spielwelt besteht ebenfalls aus zusammengewürfelten und teils überdimensionierten Alltagsgegenständen, die als Pfad nach oben zusammengesetzt sind.

Stürzt ihr beim nach oben Klettern ab, fallt ihr im Zweifel sogar hinunter bis zum Anfang des Spiels, in der Regel verliert ihr aber mit jedem Sturz einen Großteil des Spielfortschrittes.

Was geschah mit dem Original?

Im September 2023 entfernte der Entwickler unter dem Namen indiesolodev das Spiel von Steam, es steht also nicht mehr zu Verkauf. Grund dafür war unter anderem der enorme Stress, den Only Up! verursachte.

Only Up! War ein ziemliches Phänomen auf Steam und Twitch, das aber durch schwierige und auch frustrierende Spiele wie Getting Over It keine große Überraschung war. Die Popularität zog allerdings auch viele Klone nach sich. Habt ihr welche dieser viralen Steam-Hits gespielt? Wie erklärt ihr auch das große Interesse an ihnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.