»Ich will es hinter mir haben« - Einzelner Entwickler erschafft viralen Steam-Hit, stoppt dann den Verkauf

Only Up entwickelte sich aus dem Nichts zum Hit, verschwindet nun aber von Steam.

Nur wenige Monate ist es her, dass der Überraschungshit Only Up auf Twitch teils hunderttausende Zuschauer anzog. Diese Zeiten sind zwar vorbei, und der Titel konnte in letzter Zeit nur noch relativ wenige aktive Spielerinnen verzeichnen, doch kommt die neueste Ankündigung des Entwickler dennoch überraschend.

Plötzlich verschwunden

Vergangene Woche wurde für Only Up ein kleines Update mit diversen Bugfixes und Verbesserungen veröffentlicht. Und das dürfte auch das Letzte sein, denn der Solo-Entwickler kündigte an:

Dieses Spiel ist meine erste Entwicklungs-Erfahrung, ein Titel den ich für die Kreativität gemacht habe, um mich selbst zu testen, und bei dem ich viele Fehler gemacht habe. Das Spiel hat mir in all diesen Monaten viel Stress beschert. Nun möchte ich es hinter mir lassen. Und ja, das Spiel wird bald nicht mehr im Steam Store verfügbar sein. Das habe ich selbst beschlossen. Was ich jetzt brauche ist Seelenfrieden und Heilung.

Inzwischen ist es nicht mehr möglich Only Up zu kaufen, auch wenn es noch im Steam Store auftaucht. Wer das Spiel hat, kann es aber noch spielen, und es deutet auch nichts darauf hin, dass sich das noch ändern könnte. Unklar bleibt, wieso nicht einfach das Ende der Entwicklung angekündigt wurde, und das Spiel weiterhin gekauft werden kann.

In Only Up müsst ihr immer weiter nach oben klettern. Und wer runterfällt, kann viel Fortschritt verlieren.

Die Aussage des Entwicklers, viele Fehler gemacht zu haben, ist auch eine mögliche Erklärung für den drastischen Schritt. So stand Only Up wiederholt in der Kritik, weil das Spiel einerseits für NFTs warb, aber auch weil zunächst unrechtmäßig Assets und Soundeffekte von anderen Künstlern und Spielen verwendet wurden. Der Titel wurde deswegen sogar kurzzeitig von Steam entfernt, woraufhin alle betroffenen Elemente entfernt wurden.

Es soll weiter gehen

Wie der Entwickler von Only Up weiter im Steam-Blog ausführt, will er sich aber nicht von seinem Beruf abwenden, sondern seine Ausbildung fortsetzen und dann ein neues Spiel mit dem Arbeitstitel Kith entwickeln. Dabei soll es in ein komplett neues Genre und Setting gehen, außerdem soll das Spiel dieses Mal von einem kleinen Team entwickelt werden.

Habt ihr Only Up schon selbst gespielt? Wart ihr begeistert von dem kniffligen Parcour, oder hat euch das Spiel eher frustriert? Habt ihr es vielleicht noch rechtzeitig gekauft, und könnt es jetzt trotz des Verkaufsstopps ausprobieren? Welches Spiel habt ihr noch in der Bibliothek, dass man nun nicht mehr kaufen kann? Schreibt es gerne in die Kommentare!