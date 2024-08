»Komme von der Arbeit heim, um mehr zu arbeiten« - ein Supermarkt-Simulator erobert gerade Steam

In Supermarket Together dürft ihr eurem Laden natürlich einen originelleren Namen geben.

»Wir öffnen Kasse 3!« Oder besser gesagt, ihr öffnet Kasse 3 - zumindest wenn ihr zu den Tausenden Spielern gehört, die auf Steam aktuell Supermarket Together spielen. Der Simulator begeistert vor allem mit zwei Dingen: Er ist kostenlos und kann im Koop gespielt werden.

Tausende Steam-Nutzer füllen Regale auf

Am 9. August 2024 erschien Supermarket Together auf Steam und stieg laut SteamDB gleich mit gut 12.000 aktiven Spielerinnen und Spielern in den Release-Tag ein.

Das bisherige Rekordhoch wurde gestern mit 46.745 gleichzeitig aktiven Supermarkt-Managern erreicht. Es wird sich zeigen, welche Zahlen der Simulator noch erreichen kann.

Falls ihr ein paar der Produkte für euren Supermarkt quasi selbst anbauen wollt, gibt es dafür natürlich den Landwirtschafts-Simulator:

9:28 Landwirtschafts-Simulator 25 - Vorschau-Video: neue Technik, neue Möglichkeiten

Autoplay

So spielt sich Supermarket Together

Ihr könnt mit bis zu 16 Spielern im Koop einen Supermarkt betreiben. Zu den Aufgaben zählt das Kassieren, Bestellen, Ausladen und Einräumen von Waren, die Reinigung des Marktes und das Vermöbeln von Ladendieben mit dem Besen.

Mit dem verdienten Geld kann der Markt ausgebaut werden und ihr könnt mit der maximalen Ausbaustufe ganze 49.000 Waren anbieten.

Mit sogenannten Franchise-Punkten könnt ihr auf einer Fähigkeiten-Tafel neue Produkte freischalten oder die Fähigkeiten der Mitarbeiter verbessern, wie zum Beispiel schnellere Bewegungsgeschwindigkeit.

Das sagen die Spielerinnen und Spieler

Die Steam-Rezensionen sind aktuell zu 91 Prozent positiv. Whiskey my soul schreibt: »Ich komme freudig von der Arbeit heim, um mehr in diesem Spiel zu arbeiten.«

Steam-User Lighting gibt eine eindeutige Empfehlung für Koop-Fans, weil es Spaß macht und kostenlos ist. »Man kann Leute mit einem Besen hauen«, scheint ebenfalls ein Pluspunkt zu sein.

»Sah ganz cool aus für ein kostenloses Spiel, hab es mit Freunden gespielt, wurde süchtig und empfehle es weiter«, beschreibt Giggles die eigene Erfahrung mit dem Spiel.

Mit einem neuen Rekord scheint es nicht mehr lange zu dauern, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fehlen nur ein paar Hundert Spieler, um den alten zu knacken.

Was haltet ihr von Supermarket Together? Ein kostenloser wie kurzweiliger Spaß für zwischendurch oder eher Zeitverschwendung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.