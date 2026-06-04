Als Steam 2025 ein Update für Counter-Strike 2 veröffentlichte, gingen Milliarden US-Dollar und die Ersparnisse zahlloser Spieler in Rauch auf

Ein kleines Update ließ 2025 die Preise für viele Counter-Strike-Skins implodieren.

Investitionen sind immer mit Risiken verbunden, das müssen wir auch in Spielen manchmal schmerzhaft lernen, wenn unser Savegame korrumpiert wird, wir einen Fehlkauf tätigen oder unsere Skinsammlung in Counter-Strike 2 plötzlich nur noch ein Bruchteil ihres ursprünglichen Werts auf die Waage bringt.

Okay, Letzteres ist vielleicht ein Beispiel, das nicht jeder kennt. Aber zahlreiche Spielerinnen und Spieler mussten 2025 so einen Wertverlust hinnehmen, als Valve nur eine Spielregel änderte.

Ein beispielloser Crash

Das schicksalhafte Update für Counter-Strike 2 erschien in der Nacht auf den 23. Oktober 2025. Laut Valve handelte es sich nur um einen kleinen Patch, der aber große Auswirkungen haben sollte. Innerhalb von weniger als zwei Tagen schrumpfte der auf 6 Milliarden Dollar geschätzte Skin-Markt um etwa 2,4 Milliarden, verlor also mehr als ein Drittel seines Gesamtwerts.

Das hatte katastrophale Auswirkungen auf den Wert vieler Skins, die plötzlich teilweise nur noch zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Werts gehandelt wurden. Besonders sehr seltene Skins für Handschuhe und Messer waren betroffen. Einige Spielerinnen und Spieler, deren Sammlungen tausende oder zehntausende Dollar wert waren, verloren fünfstellige Beträge. Teils hatten sie ihre Skin-Sammlung auch als Geldanlage genutzt, was natürlich besonders bitter war.

18:03 Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam

Autoplay

Wie konnte ein kleiner Patch so etwas auslösen? Dazu müssen wir einen Schritt zurückgehen. Skins werden in CS2 über als Belohnungen verteilte Lootboxen freigeschaltet, die sich nur mit einem Schlüssel öffnen lassen, der mit Echtgeld bezahlt wird. Die Boxen enthalten zufällige Skins, die verschiedenen Seltenheitsgraden angehören.

Besonders selten und damit auch wertvoll sind rote und goldene Skins. Manche von ihnen wurden schon für mehrere hunderttausend Dollar verkauft. Eines der seltensten Messer soll angeblich sogar über eine Million Dollar wert sein.

Goldene Skins konnten vor dem Update nur aus Waffenkisten gezogen werden. Doch das Update führte die Möglichkeit ein, fünf rote Skins für einen goldenen einzutauschen. Die Kurse für goldene Skins stürzten in der Folge ab, während günstige rote Skins plötzlich deutlich teurer wurden. Manche Spielerinnen und Spieler hatten deshalb auch Glück und ihre Sammlungen wurden wertvoller.

Der Skin-Crash dürfte dazu geführt haben, dass viele Spielerinnen und Spieler die Eignung von Counter-Strike-Skins als Kapitalanlage überdacht haben. Besonders sicher ist eine solche Investition wohl nicht, wenn bereits vier Zeilen in den Patch Notes alles umwerfen können und einen massiven Verlust bedeuten.

Wieso Valve diesen Schritt unternommen hat, ist bis heute nicht bekannt. Vermutet wird aber, dass die Entwickler den Skinhändlern schaden wollten, die außerhalb von Steam die teuersten Items verkaufen.