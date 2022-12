Steam Jahresrückblick 2022: Die wichtigsten Spiele des Jahres im Überblick

Ein weiteres Krisenjahr neigt sich seinem Ende zu. Zum Glück gab es 2022 immerhin keine Krise in der Verfügbarkeit von Spielen. Im großen Jahresrückblick stellt Steam die erfolgreichsten Spiele der vergangenen zwölf Monate vor. Okay, um genau zu sein, nur im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 18. Dezember 2022, aber da wollen wir jetzt nicht so kleinkariert sein. Wie schon in den Jahren zuvor wird deutlich, dass sich Multiplayer und Langzeit-Support bei Steam auszahlen.

Platzhirsche wie PUBG und Destiny 2 haben schon viele Male eine Platinauszeichnung von Steam abgeräumt. Es gibt aber auch viele Neuzugänge: Richtig gehört, nicht nur Elden Ring war dieses Jahr neu und erfolgreich. Aber schauen wir uns die Listen mal etwas genauer an.

Zurückblicken ist nicht euer Ding? Dann schaut nach vorn und werft einen Blick auf die Spiele-Releases für 2023:

Das sind die erfolgreichsten Spiele 2022

Beginnen wir mit der wichtigsten Kategorie: den Topsellern insgesamt. Während manche Spiele sich dort regelrecht eingenistet haben, gibt es auch einige Neuzugänge. Dabei gilt: Valve hat Platin, Gold, Silber und Bronze-Auszeichnungen verteilt. Die Spiele sind innerhalb der Auszeichnung aber nicht nach Erfolg sortiert. Das heißt: Ein Platin-Spiel ist erfolgreicher als ein Gold-Spiel, die Reihenfolge innerhalb der Platin-Auszeichnungen ist aber zufällig. Welches Spiel am erfolgreichsten war wissen wir also nicht.

Wir zeigen euch hier die Platin Kategorien. Diese beinhalten die umsatzstärksten Spiele mit den Plätzen eins bis zwölf. In den Umsatz fließen ein, der Verkaufspreis sowie Erträge durch DLCs und Ingame-Mikrotransaktionen.

Die 12 umsatzstärksten Spiele auf Steam 2022

Was hier auffällt: Erneut sind Multiplayer-Spiele dominierend. Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive verteidigen ihren Platz seit sieben Jahren und auch PUBG hat die Liste seit 2018 nicht verlassen. Allein Elden Ring und Dying Light 2 zeigen, dass auch Singleplayer-Spiele Erfolg haben können. Okay, auch wenn beide eine Online-Komponente haben. Interessant ist, dass GTA V seinen Platz nach 6 Jahren räumen musste. Nun ist es nach knapp einem halben Jahrzehnt wohl nicht mehr unfassbar, sondern nur noch unglaublich erfolgreich. Vielleicht auch nur undenkbar.

Warum hat Elden Ring geschafft, was seine Souls-Vorfahren nie erreichen konnten? Erfahrt es in diesem Video:

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Die 12 umsatzstärksten Neuheiten 2022

Was hier auffällt: Bei den erfolgreichsten Neuheiten haben es einige Singleplayer-Spiele auf das Platintreppchen geschafft. Neben Dying Light 2 und Elden Ring haben es auch Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Stray zu einer Top-Platzierung gebracht. Besonders letzteres ist eine schöne Überraschung: Stray führt somit die Spitze der Indie-Games an und beweist, dass Indie-Spiele im Mainstream ankommen. Diesen Erfolg muss man allerdings ein wenig relativieren, denn Katzen sind als Werbemittel wirklich unfair. Vielleicht schafft GTA V es 2023 ja wieder zu den Top-Spielen, wenn man dort den Disney-Gangster Kater Karlo spielen kann. Wobei, der ist leider nicht so niedlich…

Eine der größten Überraschungen in dieser Liste ist mit Sicherheit Stray. Warum der Cyberpunk-Hit so gut ist, erfahrt ihr in unserem Test-Video:

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Die 12 meistgespielten Spiele auf Steam 2022

Was hier auffällt: Bei den meistgespielten Spielen gibt es nur eine wirkliche Überraschung. Wenn man sich die Liste so anguckt, sieht man fast nur altbekannte Gesichter. Dota 2, Elden Ring, Destiny 2… und huch, was ist denn das? Da hat sich doch klammheimlich das Social-Deduction-Spiel Goose Goose Duck unter die meistgespielten Spiele gemischt und infiltriert das Platintreppchen. Einfach mal das eigene Spielprinzip in die Realität umgesetzt. Kluger Schachzug Goose Goose Duck, doch du wurdest enttarnt!

Ihr wisst nicht was Goose Goose Duck ist? Dann hilft euch dieser Trailer weiter:

1:12 Goose Goose Duck: Der neue Steam-Hit im Gameplay-Trailer

Noch mehr Erfolgslisten für 2022

Neben den bereits genannten Listen veröffentlichte Valve auch Listen zu den umsatzstärksten Spielen, die dieses Jahr den Early Access verlassen haben, zu den erfolgreichsten VR-Spielenund zu den Spielen, die am meisten auf dem Steam Deck gespielt wurden.

Die vollständigen Listen zu den Topsellern insgesamt, den umsatzstärksten Neuheiten und den meistgespielten Spielen 2022 findet ihr hier auf Steam.

Euer Geldbeutel ist nicht so prall gefüllt wie die Steam-Listen des Jahresrückblicks? Dann schaut beim Steam-Wintersale vorbei! Dort gibt es bis zum 5. Januar 2023 riesige Rabatte auf eine ebenso riesige Spieleauswahl. Alle Informationen zur Rabatt-Aktion findet ihr natürlich auch bei uns.

Jeder Spiele-Fan weiß natürlich, dass man die Qualität eines Spieles nicht allein am Umsatz festmachen kann. Aber nun wissen wir immerhin, welche Spiele bei Steam gerade besonders erfolgreich sind. Aber man möchte ein Spiel ja nicht nur spielen, weil es Erfolg hat, sondern weil es Spaß macht. Daher haben wir für euch hier die ultimative Liste mit den 300 besten PC-Spielen aller Zeiten!

Was haltet ihr von der Multiplayer-Dominanz? Gibt es Spiele, denen ihr den Erfolg ganz besonders gönnt? Welche Spiele aus den Listen habt ihr gespielt? Schreibt's in die Kommentare!