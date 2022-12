Steam Winter Sale: Heute Abend geht's los, alle Infos zum riesigen Rabatt-Event

Ab dem 22. Dezember trägt der Weihnachtsmann ein Steamlogo auf dem Geschenkbeutel: Der große Steam Winter Sale startet! Damit ihr bestens vorbereitet seid, sobald die Rabatte vom Himmel regnen, sammeln wir hier alle wichtigen Infos zum Start, der Dauer und den Angeboten für euch.

Der Steam Winter Sale 2022

Wann startet der Steam Winter Sale? Los geht die Aktion am 22. Dezember 2022 um 19 Uhr in unserer Zeitzone. Meistens dauert es ein paar Minuten, bis der Steam-Shop sich vom Ansturm erholt hat und reibungslos läuft.

Wie lange dauert der Steam Winter Sale? Laut Steam läuft die Aktion zwei Wochen lang bis zum 5. Januar 2023, ebenfalls 19 Uhr. Damit habt ihr also auch nach Weihnachten genug Zeit, um das Geld von Oma in neue Spiele zu investieren!

Welche Spiele sind im Steam Winter Sale im Angebot? Noch sind die Rabatte nicht live, aber wir kennen trotzdem schon einige spannende Titel, die reduziert werden. Der offizielle Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack:

0:56 Der große Steam Winter Sale verrät erste Angebote im Trailer

Einige der angekündigten Angebote:

Das ist natürlich noch längst nicht alles, immerhin ist der Steam Winter Sale traditionell genauso riesig wie der Summer Sale. Insgesamt wird es tausende Angebote geben, quer durch alle Genres: Rollenspiele, Strategie, Simulationen, Adventures, Rennspiele und so weiter. Bei uns findet ihr wie immer die besten Empfehlungen aus dem Sale. Also schaut in den kommenden Tagen ab und zu bei GameStar vorbei!

Ihr seid euch nie sicher, ob ein Angebot wirklich toll ist oder ob ihr bei der Schnäppchenjagd vielleicht doch vorschnell zuschlagt? Dann haben wir für euch den passenden Guide parat. Géraldine verrät euch, wie ihr bei jedem Steam Sale die besten Rabatte erschnuppert:

Gibt es wieder eine Bonus-Aktion? Ja, der Trailer verspricht erneut eine Sammelaktion, bei der ihr Abzeichen, Sticker und ähnliche Goodies verdient. Die genauen Regeln sind noch nicht bekannt, außer, dass die Aktion über den gesamten Sale hinweg läuft. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wie viele Spiele stehen aktuell auf eurer Wunschliste bei Steam? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!