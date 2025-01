Auf Steam gibt's gerade einige richtig starke Rabatte im Lunar New Year Sale 2025

Mit den Spielen im Sale zum neuen Mondjahr könnt ihr zum Beispiel euren eigenen Friedhof leiten.

Valve scheint in Festtagsstimmung zu sein, denn mit dem Lunar New Year Sale 2025 läutet der Publisher auf Steam das Chinesische Neujahr ein. Ihr profitiert von saftigen Rabatten auf ausgewählte chinesische Titel und diverse Indie-Perlen. Zusätzlich könnt ihr innerhalb des Aktionszeitraums drei unterschiedliche animierte Sticker kostenlos abstauben.

2025 ist im chinesischen Kalender übrigens das Jahr der Schlange.

Alle wichtigen Infos im Überblick

Bis wann gilt das Angebot? Der Sale läuft noch bis zum 9. Februar 2025 um 19 Uhr.

Was sind das für Geschenke und wie erhalte ich sie? Bei den Geschenken handelt es sich um animierte Sticker, die ihr im Chat mit euren Freunden verwenden könnt. Die Aktions-Sticker zeigen dreimal dieselbe animierte mythologische Katzen, die jeweils unterschiedliche Gegenstände trägt. Kostenlos sichern könnt ihr sie euch im Punkteshop auf Steam.

Welche Spiele sind im Angebot?

Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus auf chinesischen Spielen und Indie-Titeln. Wir haben euch die interessantesten Angebote und euer Ersparnis aufgelistet:

3:28 Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da

Autoplay

Die Aktionsseite mit allen rabattierten Spielen findet ihr hier:

Nicht nur bei Steam gibt es tolle Angebote. Aktuell könnt ihr auch auf Humble richtig abstauben und saftige Rabatte einfahren. Unter den reduzierten Spielen befinden sich Titel wie das Rollenspielmeisterwerk Disco Elysium, das gefeierte Metroidvania Hollow Knight und das humorvolle Action-Adventure Marvel's Guardians of the Galaxy. Alle weiteren Infos erfahrt ihr in der Box oben.