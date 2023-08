Bei Steam sind gerade 13 tolle Spiele günstig wie nie zuvor

Eine ganze Reihe an spannenden Spielen wartet darauf, von euch gezockt zu werden.

Mittwoch, Halbzeit, das Wochenende rückt in Sichtweite! Um euch mit einer Extra-Portion Motivation und Durchhaltekraft zu versorgen, haben wir uns wie üblich für diesen Wochentag durch das riesige Angebot bei Steam gewühlt und einige verlockende Schnäppchen für euch herausgesucht.

Gleich 13 Spiele gibt's derzeit zum historischen Tieftstpreis. Genre-technisch ist alles vertreten: Von Jump&Run über Action-Adventure bis hin zu Strategie- und Aufbauspielen. Irgendwas dürfte also bestimmt auch für euch dabei sein. Bereit? Dann lasst uns loslegen!

Highlight der Woche: Viewfinder

Genre & Release: Puzzlespiel | 18. Juli 2023

Puzzlespiel | 18. Juli 2023 Rabatt & Preis: 20 Prozent reduziert | 20 statt 25 Euro

20 Prozent reduziert | 20 statt 25 Euro Angebot gilt bis zum: 8. September 2023

8. September 2023 Hier geht’s zum Angebot

Ihr denkt, ihr habt in eurem Gaming-Leben schon alle Arten von kreativen Adventures gespielt? Dann wird euch Viewfinder das Gegenteil beweisen, denn dieses Spielkonzept ist wirklich mal ausgefuchst und bringt euch beim Zocken immer wieder zum Staunen.

Der Grund: Ihr löst die teils knackigen Rätsel nicht etwa mit einer Vielzahl an Gegenständen aus der Umgebung, sondern primär mit eurer guten, alten Kamera. Damit knipst ihr Fotos, die ihr dann in die 3D-Levels einbaut, um voranzukommen. Klingt faszinierend? Ist es auch - schaut euch ruhig mal das obige Gameplay-Video an.

Auch die Steam-User sind schwer angetan: Stolze 93 Prozent der über 2.500 Bewertungen fallen positiv aus. Besonders gelobt werden neben dem abwechslungsreichen Rätseldesign vor allem auch die schicke Optik. Auf eher wenig Gegenliebe stoßen indes die etwas flache Handlung und unnötige Sammelitems.

Weitere spannende Spiele im Angebot

Das war es natürlich noch nicht! Wir haben euch 13 Spiele versprochen, also bleiben noch 12 weitere - hier sind sie:

Psychonauts 2: Völlig verrücktes Jump&Run, in dem ihr in die Untiefen der menschlichen Psyche eindringt. Vor allem die kreativen Level werden von Spielern gelobt. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Noch mehr sparen dank großem Strategie-Sale

So, damit haben wir die 13 Spiele zwar voll, aber wir lassen euch noch immer nicht in Ruhe, was Steam-Schnäppchen angeht. Merkt ihr's? Wir wollen euch offenbar zum Kauf verführen, wir Schlitzöhrchen.

Mögt ihr Strategie? Dann denkt daran, dass derzeit auch ein großer Strategie-Sale auf Steam stattfindet. Ein paar spannende Angebote haben wir euch hier zusammengetragen:

Na, wurde eure Brieftasche soeben etwas leichter? Welches der Spiele ist in euren Besitz übergegangen? Oder habt ihr sogar gleich mehrfach zugeschlagen? Gibt es noch ein Angebot, dass hier nicht aufgeführt ist, eurer Meinung nach aber keinesfalls übersehen werden sollte? Dann schreibt es uns gerne - mitsamt eurer Meinung - in die Kommentare!