Im Steam Sale sind gerade 13 spannende Spiele stark reduziert

Ein weiterer Mittwoch ist angebrochen und das bedeutet natürlich, dass Steam sich eine ganze Palette neuer Angebote aus den Ärmel schüttelt. Da es bei dem Midweek Madness-Sale gerne mal unübersichtlich werden kann, liefern wir euch wie gewohnt eine praktische Übersicht zu den besten Angeboten dieser Woche.

Diese Woche mit dabei: Gangster, Cowboys, Generäle, Ärzte, Hexen in hautenger Latexmontur und die Kids aus South Park. Ganz unten in unserem Artikel findet ihr außerdem wie immer den Preisvergleich. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Outer Wilds

Genre & Release: Adventure | 30. Mai 2019

Adventure | 30. Mai 2019 Rabatt & Preis: 40 Prozent | 13 Euro

40 Prozent | 13 Euro Angebot gilt bis zum: 5. Oktober 2021

5. Oktober 2021 Hier kommt ihr zum Angebot bei Steam

59 5 Mehr zum Thema Outer Wilds im Test

Eine ganze Weile war Outer Wilds (übrigens nicht mit The Outer Worlds zu verwechseln) ausschließlich im Epic Games Store verfügbar. Die Exklusivität ist aber längst Schnee von gestern und gerade jetzt gibt es wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, einen Blick oder zwei auf das Action-Adventure mit Zeitschleifenmechanik zu werfen.

Denn mit Echoes of the Eye ist am 28. September 2021 die erste und auch einzige Erweiterung für Outer Wilds erschienen. Da ist es nur passend, dass dem Hauptspiel im Zuge der Midweek Madness ein Rabatt von insgesamt 40 Prozent beschert wird. Echoes of the Eye ist übrigens ebenfalls um 10 Prozent reduziert.

Doch was hat Outer Wilds überhaupt zu bieten? Gewisse Parallelen zu No Man’s Sky, Astroneer oder sogar Minecraft sind nicht von der Hand zu weisen. Wir erkunden als Astronaut einen oder mehrere Planeten, sammeln Ressourcen und schlagen uns mit diversen Survival-Mechaniken herum. Der Clou von Outer Wilds ist jedoch, dass alle 22 Minuten die Sonne explodiert und uns zurück an den Anfang verfrachtet.

Das klingt aber stressiger, als es letztendlich ist. Denn Outer Worlds besticht gerade durch seine lebendige und atmosphärische Spielwelt, charmante Optik und kriegt optimal die Balance zwischen Spielerführung und freier Erkundung hin. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens in unserem GameStar-Test von Florian Zandt.

Weitere spannende Steam-Angebote der Woche

Neben Outer Worlds solltet ihr die folgenden 12 Spiele nicht verpassen:

Outriders: Ja, die Blütezeit von Outriders ist längst vorüber, dennoch solltet ihr den Koop-Shooter nicht links liegen lassen. Schnappt euch zwei Freund und zieht auf einem fernen Planeten in die Schlacht. Für 30 Euro (Rabatt von 50 Prozent) lohnt es sich allemal reinzuschauen.

Desperados 3: Das beste Echtzeit-Taktikspiel seit Commandos 2 gibt’s gerade für nur 20 Tacken, dank eines Rabatt von 60 Prozent. Habt ihr Desperados 3 des deutschen Entwicklers bisher links liegen gelassen, wird es jetzt höchste Zeit.

205 37 Mehr zum Thema Desperados 3 im Test

Mafia Trilogy: Bis GTA 6 dauert es ohnehin noch eine ganze Weile. Solltet ihr bisher einen anderen Vertreter des Genres ignoriert haben, bekommt ihr jetzt ein Angebot, das ihr zwar ablehnen könnt, aber vielleicht nicht wollt. Alle drei Mafia-Spiele gibt’s gerade im Paket für fast um die Hälfte (45 Prozent) reduziert - also für 33 Euro.

Command & Conquer Remastered Collection: Ein vergleichbar verführerisches Angebot gibt es mit der Remastered Collection eines Echtzeitstrategie-Klassikers. Die ist mit dem regulären Preis von 20 Euro ohnehin nicht gerade kostspielig, lockt dann aber natürlich doch mit einem Rabatt von 50 Prozent.

Total War: Rome 2 - Emperor Edition: Gleich, aber doch ganz anders läuft es mit der Kriegstreiberei in Total War ab. Das hat mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, spielt sich aber weiterhin ganz ordentlich. Für 15 Euro bei einem Rabatt von 75 Prozent kann man schon mal zuschlagen.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience: Hideo Kojimas letztes Metal Gear gibt es gerade im Komplettpaket zu einem wahren Spottpreis. Für nur 8 Euro bekommt ihr bei einem Rabatt von 75 Prozent alle DLCs inklusive dem Ground-Zeroes-Prolog. Kann man machen.

Two Point Hospital: In dieser Mischung aus Management und Simulation kümmern wir uns zwar um ein Krankenhaus, aber (zum Glück) nicht unter realistischen Bedingungen. Two Point Hospital besticht durch viel Humor und seinem ganz eigenen Charme und ist gerade um 66 Prozent reduziert für nur 12 Euro zu haben.

Total War: Three Kingdoms: Noch ein Total War, Three Kingdoms ist dafür der weitaus aktuellere Teil in unserer Übersicht. Für 36 Euro ist das Strategiespiel dank einem Rabatt von 40 Prozent aktuell erhältlich.

162 7 Mehr zum Thema Total War: Three Kingdoms im Test

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Das zweite Rollenspiel von Matt Stone und Trey Parker knöpft sich den Superheldentrend um die Avengers und Co. vor und ist mit einem Rabatt von 75 Prozent gerade für nur 15 Euro verfügbar.

Dirt 5: Für Rennspielfans ist bei der dieswöchigen Midweek Madness auch etwas dabei. Dirt 5 kostet mit einem Rabatt von 70 Prozent gerade nur 17 Euro.

Bayonetta: Erst kürzlich gab es erste Spielszenen zu Bayonetta 3 zu sehen, welches (leider) exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Für nur 5 Euro könnt ihr euch aktuell dem ersten Abenteuer der schlagkräftigen Hexe widmen, ist ihr Debüt gerade um 75 Prozent reduziert.

Warhammer: Vermintide 2: Zu guter Letzt haben wir noch eine Koop-Empfehlung für euch, in der ihr euch mit bis zu drei Freunden durch Unmengen von Ratten ballern und schnetzeln könnt. Um 75 Prozent reduziert kostet Vermintide 2 aktuell nur 7 Euro.

Rollenspiel-Sale bei GOG

Natürlich gibt es nicht nur bei Steam spannende Spieleangebote. Bei GOG steht beispielsweise der komplette September im Zeichen von RPGs. Das bedeutet, dass sich zahlreiche ausgewählte Rollenspiele auf der Plattform reduzierte Preise verpasst bekommen. In der aktuellen (und letzten) Woche steht so alles im Zeichen von Hack'N'Slashs. Werft am besten selbst einen Blick in den aktuellen Sale bei GOG.

Alle Spiele im Preisvergleich

Was wäre die Midweek Madness nur ohne Tabelle? Richtig: nur halb so schön. Deswegen bekommt ihr wie üblich einen Preisvergleich, der die Steam-Angebote mit einigen anderen geläufigen Shops gegenüberstellt.

Ist diese Woche für euch etwas Spannendes dabei? Welches Angebot vermisst ihr bei unseren Empfehlungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!