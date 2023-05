Steam: Need for Speed Unbound ist schon jetzt enorm reduziert – was kein gutes Zeichen ist

Need for Speed Unbound ist gerade auf Steam um 70 Prozent reduziert.

Zum Release von Need for Speed Unbound im Dezember letzten Jahres sah alles so gut aus. Endlich mal wieder ein gelungenes Spiel der Reihe! Der Metascore hat sich bei einer soliden 77 eingependelt, wir vergaben in unserem Test eine 82er-Wertung. Jetzt ist Unbound gerade mal ein halbes Jahr nach Release stark reduziert – das lässt tief blicken.

Need for Speed: Unbound auf Steam

Um 70 Prozent ist der Arcade-Racer aktuell reduziert. Statt die vollen 70 Euro also zu zahlen, müsst ihr gerade mal 21 Euro ausgeben.

Ihr müsst euch nicht einmal beeilen, das Angebot ist nämlich noch enorm lange auf Steam erhältlich: Erst am 29. Mai wird wieder der volle Preis verlangt.

Kein gutes Zeichen für Unbound

Bisher klingt das alles überaus positiv: Einen guten, aktuellen Racer könnt ihr euch gerade spottbillig holen – NfS Unbound steht aber gerade mit angezogener Handbremse da und macht sich aktuell keine Freunde bei den Spielern. Das starke Angebot wirkt damit nur wie ein verzweifelter Rettungsversuch.

Die Spielerzahlen sinken drastisch, das bisher einzige Update kam sehr spät und konnte inhaltlich nicht überzeugen. Anfangs noch bei 72 Prozent positiver Reviews auf Steam, sind mittlerweile nur noch 63 Prozent zufrieden mit Unbound. Woran das Rennspiel aktuell scheitert, erklärt euch Kollege Peter in folgendem Video:

8:14 Need for Speed war fast gerettet, doch jetzt läuft's wieder richtig schief

Wer sich also einen unkomplizierten Singleplayer-Racer wünscht, der könnte mit Unbound eine richtig gute Zeit haben. Wer bei einem Rennspiel auch einen abwechslungsreichen und viel genutzten Multiplayer-Modus erwartet und sich regelmäßige Updates und Content-Erweiterungen erhofft, sollte hier dreimal überlegen – genügend Zeit habt ihr ja bei dem Angebot!

Habt ihr Need for Speed Unbound gespielt und seid auch mittlerweile vom Spiel enttäuscht oder seht ihr die Kritikpunkte selbst nicht so stark? Und was haltet ihr davon, dass Unbound schon jetzt so stark reduziert ist? Seht ihr darin einen Verzweiflungsakt seitens EA, dem Racer neues Leben einzuhauchen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!