Steam hat jetzt einen neuen Button, auf den Fans seit Jahren warten - das bringt er euch

Steam feiert nächstes Jahr seinen zwanzigsten Geburtstag und ist heutzutage kaum noch mit seiner ursprünglichen Version zu vergleichen, die kaum mehr als ein Launcher für Half-Life 2 und Counter-Strike war. Durch zahlreiche Updates und regelmäßiges Hinzufügen neuer Features hat Valve Steam zur führenden Plattform für PC-Spieler gemacht, auf der ihr nicht nur Spiele kaufen, sondern auch chatten, Reviews schreiben und Sammelkarten verkaufen könnt.

Die neueste Funktion, die Steam nun hinzugefügt wurde, scheint auf den ersten Blick zwar klein zu sein, aber sie erleichtert es euch, kostenlose Spiele und DLCs zu erhalten.

Auch im Epic Store gibt es regelmäßig kostenlose Spiele abzugreifen - wie stark der Launcher in den letzten Jahren aufgeholt hat, lest ihr in unserer Reportage:

38 24 Epic Games Store vs. Steam Wer führt im Kampf der großen Spiele-Stores?

Ein kleiner Button sorgt für Begeisterung

Wolltet ihr bislang kostenlose Spiele oder Add-ons eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, musstet ihr auf der entsprechenden Shop-Seite den grünen Spiel starten -Button drücken.

Dies hat jedoch einen großen Nachteil: Nicht nur wird eurem Steam-Konto die entsprechende Lizenz gutgeschrieben, sondern es startet auch immer automatisch der Installationsprozess des Spiels. Dieser lässt sich zwar problemlos abbrechen, lästig ist es trotzdem.

Noch nerviger ist es bei kostenlosen DLCs: Hattet ihr das dazugehörige Spiel bereits installiert, wurde es mit jedem hinzugefügtem DLC gestartet. Besonders bei einem Titel wie Monster Hunter: World, der regelmäßig Frisuren und andere Kleinigkeiten im Steam Store verschenkt hat, konnte das schnell frustrierend werden.

Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei, denn ab sofort könnt ihr euch alles, was gerade kostenlos ist, mit einem neuen blauen Button sichern, ohne die nervigen Nebeneffekte in Kauf nehmen zu müssen:

Auch wenn der Button nur wie eine kleine Neuerung wirkt, haben viele Fans offenbar schon lange auf ihn gewartet.

So schreibt etwa Strict-Tomorrow auf Reddit:

Das ist toll, wenn ein Spiel kostenlose DLCs hat, die du beanspruchen willst. Vor dieser Option hat jedes DLC das Spiel zum Starten gezwungen.

Starmoses weiß bereits, wofür er den neuen Button einsetzen will:

Das wird großartig für Warhammer 3 sein, mit all den Free-DLC, die sie hoffentlich hinzufügen werden. Vorher war es ein Albtraum, das Zeug herunterzuladen.

Wanderson90 scherzt:

Sie haben endlich verstanden, dass wir hier sind, um einen Haufen Geld für Spiele auszugeben, wir wollen sie überhaupt nicht installieren und spielen.

Unser Tipp: Jeden Freitag stellen wir euch die aktuellen Gratisspiele und Free Weekends auf Steam vor – die perfekte Möglichkeit, um den Button selbst mal auszuprobieren.

Jetzt haben wir noch ein Gratis-Spiel für euch - zwar nicht bei Steam, sondern bei Epic, aber hey, es ist ein Geschenk. Freut euch! Welchen Titel ihr euch nur noch bis zum 18. August 2022 sichern könnt, erfahrt ihr hier:

Wie findet ihr die neue Steam-Funktion? Stimmt ihr in den Jubel der zahlreichen User ein oder kann euch der blaue Button nicht einmal zu einem Schulterzucken bewegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!