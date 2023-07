Steam: Offenbar liebt ihr das Chaos in eurer Bibliothek

Die Steam-Bibliothek ist wie ein Bücherregal - einige mögen es chaotisch.

»Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen«, sagt Batmans Butler Alfred in Christopher Nolans Film The Dark Knight. Und damit scheint er nicht nur in Bezug auf den Joker, sondern auch auf euch, die GameStar-Community, recht zu haben.

Denn wir haben euch nach Ordnung gefragt - und Chaos bekommen. Aber der Reihe nach.

Was war da los?

Am Wochenende haben wir euch gefragt, wie ihr eure Steam-Bibliothek sortiert. Und ihr habt euch rege beteiligt: 3.200 Stimmen über über 100 Kommentare sind bei unserer Umfrage insgesamt zusammengekommen. Jetzt wollen wir uns die Ergebnisse mal näher anschauen.

Die Ergebnisse im Detail

Die Chaoten

Satte 27 Prozent von euch - und damit fast 1/3 der Teilnehmer - gaben zu, bei ihrer Steam-Bibliothek zu schludern. Sie sortieren ihre Spiele einfach überhaupt nicht. Für uns ein unerwartetes Ergebnis, da man ohne Kategorien in einer vollen Steam-Bibliothek schnell mal den Überblick verlieren kann.

Weil wir in der Umfrage auch über Bücherregale gesprochen haben stellen wir uns jetzt die Frage: Stapelt ihr eure Bücher zuhause auch einfach ohne System ins Regal? Dann müsst ihr das Chaos wirklich lieben.

...und die Bibliothekare

Die Sortierung mit den zweitmeisten Stimmen (18 Prozent) war die Unterscheidung »Installiert - Nicht installiert«, eine vordefinierte Option von Steam. Ihr macht es euch gerne einfach und wollt schnell und übersichtlich wissen, was gerade auf eurem Rechner spielbar ist.

Nach Genre sortieren immerhin 16 Prozent unser Leserinnen und Leser. Ihr teilt eure Spiele entsprechend ihrer Gattung in Gruppen wie Shooter, Rollenspiel, usw. ein. Diese Art der Einteilung ist recht detailliert und wird vor allem von ordnungsliebenden Menschen bevorzugt.

Gleichauf lagen in unserer Umfrage die schlichte Sortierung nach Favoriten und restlichen Spielen sowie anderen Kategorisierungssysteme. Beide Optionen kamen auf jeweils 14 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Einteilung in »Noch zu spielen« und »Bereits durchgespielt«, die auf immerhin 10 Prozent der Stimmen kam. Die restlichen Optionen waren bei euch nicht beliebt. Hier die Ergebnisse im Detail:

Die Umfrageergebnisse im Detail - Stand: 25. Juli 2023, 10:30 Uhr.

Was haben wir vergessen?

In den Kommentaren habt ihr sehr richtig angemerkt, dass euch eine Art der Sortierung in unserer Umfrage schmerzlich gefehlt hat: die nach dem Alphabet. Zahlreiche Teilnehmende gaben an, so zu sortieren. Andere von euch haben auch ausgeklügelte Mischformen entwickelt, die ihre Interessen widerspiegeln.

Mephisto275 schrieb zum Beispiel: »Eine Kategorie für Installiert, Eine Kategorie für die Antike, Eine Kategorie für Lucas Arts Adventures, Eine Kategorie für Warhammer«. Andre NotSure hat dagegen eine extra Kategorie für Spiele die auf neueren Windows-Versionen nicht mehr richtig laufen.

Ich persönlich sortiere übrigens überwiegend nach Genre. Manche Serien wie Star Wars oder Tomb Raider haben bei mir aber eigene Kategorien. Kleiner Tipp: Über Emojis könnt ihr euren Kategorien auch Symbole zuweisen.