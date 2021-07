Neu auf Steam: Diese Woche kehrt eine alte Fantasy-Serie zurück

Allmählich ist ein Ende des Sommerlochs in Sicht. Nächste Woche erscheint mit The Ascent ein echter Cyberpunk-Brocken für Diablo-Fans. Aber damit euch bis dahin nicht langweilig wird, gibt's diese Woche dann doch einige interessante Steam-Releases, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Mit dabei die Rückkehr einer Fantasy-Serie, die sich durch falsche Entscheidungen nahezu komplett ins Aus gekickt hat.

Highlight der Woche: Orcs Must Die! 3

Genre: Shooter-Tower-Defense | Release: 23. Juli 2021 | Plattformen: PC, Stadia | Preis: 25 Euro

Ihr glaubt uns das nicht, aber es gab eine Zeit, da war Orcs Must Die! ein echter Geheimtipp. Bevor es dunkel wurde in der Galaxis. Vor Orcs Must Die! Unchained. Die Serie folgt nämlich einem simplen, sagenhaft spaßigen Gameplay-Prinzip: Horden von Orks stürmen eure Basis - und ihr müsst sie mit Fallen und Schussgeschick aufhalten. Am Anfang mag das simpel erscheinen, doch echte Profis bauen in Orcs Must Die! geniale Kill-Labyrinthe, die die armen Grünhäute in minutenlange Todesfallen schicken.

In Orcs Must Die! und Orcs Must Die! 2 hat das immensen Spaß gemacht, im Koop zudem ein echtes Team-Erlebnis. Orcs Must Die! Unchained hat die Serie dann mit nervigen Free2Play-Marotten ruiniert. Doch Orcs Must Die! 3 bringt den Kern der Reihe zurück zu alter Form - im Guten wie im Schlechten.

Orcs Must Die! 3 erschien schon vor einer Weile stadia-exklusiv und erntete ordentliche Testwertungen. Es wirkt wie eine direkte Fortsetzung des zweiten Teils - gleiche Stärken, gleiche Schwächen, wenige große Neuerungen. Und nun erscheint Teil drei auch auf Steam für den Budget-Preis von 25 Euro. Falls ihr Bock auf spaßige Orkballereien habt, kommt ihr hier voll auf eure Kosten. Ihr dürft nach acht Jahren Wartezeit nur keinen echten Sprung erwarten.

Weitere spannende Releases

Diese Woche erscheinen noch einige andere größere und kleinere Spiele, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Liste bleibt allerdings überschaubar.

Dienstag, 20. Juli 2021

Cris Tales: Ein kultverdächtiger Liebesbrief an klassische JRPGs.

Death's Door: Ihr wolltet Dark Souls mal als Krähe erleben? Nein? Macht aber erstaunlich viel Spaß.

Mini Motorways: Ihr entwerft eine Straßenkarte für eine immer größer werdende Stadt. Sieht überraschend cool aus.

Rogue Company: Der Free2Play-Shooter erscheint nun auch auf Steam.

Mittwoch, 21. Juli 2021

eSports Manager: Management-Simulation für den E-Sport. Startet in den Early Access.

Donnerstag, 22. Juli 2021

Noosphere: Ein Mann überlebt einen Autounfall, um zu merken, dass ein anderes Wesen jetzt in ihm lebt. Falls ihr im Sommer Lust auf kalte Horrorschauer habt.

Natural Instincts: Ihr beobachtet eine Tierpopulation und versucht, sie durch die richtigen Befehle zu erhalten.

Freitag, 23. Juli 2021

Orcs Must Die! 3: Rückkehr der einmaligen Orkschlächter-Simulation. Bisher stadia-exklusiv, nun auch auf Steam.

Und wie immer die Monatsvorschau

Falls euch diese Woche nichts anlacht, lohnt natürlich wie immer ein Blick in unsere Monatsvorschau, die alle wichtigen Releases im Juli 2021 für euch zusammenfasst:

Außerdem empfehlen wir immer einen Blick in die aktuellen Steam Charts, falls ihr wissen wollt, welche Spiele gerade auf Valves Plattformen wie warme Semmeln über die Ladentheken gehen oder in die Geheimtipps, wenn ihr mit besonders gut versteckten Spieleperlen angeben wollt.