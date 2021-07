Steam Charts: Die Bestseller stecken voller neuer Rollenspiele

Die letzten beiden Wochen war es ziemlich langweilig in den Steam Charts, da durch den Steam Summer Sale fast nur altbekannte Spiele in den Bestsellern vertreten waren. Da die große Rabattaktion nun vorbei ist, tut sich auch wieder was in den Verkaufscharts. Es gibt nicht nur einen neuen Spitzenreiter, auch die anderen Plätze stecken voller Neueinsteiger.

Vier neue Rollenspiele in den Steam Charts

Ein neuer Spitzenreiter: Auf dem ersten Platz findet sich diesmal Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Statt der serientypischen Third-Person-Action erwartet euch hier ein taktisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.

Allerdings sind die Spieler nicht komplett zufrieden, der storylastige RPG-Ableger kommt auf lediglich 76 Prozent positive Bewertungen bei Steam - dem Erfolg tut dies aber keinen Abbruch. Auch unsere Monster-Hunter-Expertin Elena hatte im Test viel Spaß mit MH Stories 2, aber auch Grund zur Kritik:

Hinter dem Spitzenreiter folgen das Formel-Eins-Spiel F1 2021 und der von Valve überraschend angekündigte Handheld-PC Steam Deck. Da die Bestseller auf dem generierten Umsatz und nicht auf reinen Zahlen basieren, blieb der Switch-Alternative eine höhere Platzierung verwehrt, denn die Anzahlung für Vorbesteller kostet lediglich vier Euro.

Rollenspiel für Erwachsene: Auf dem fünften Platz wartet ein eher ungewöhnlicher Titel namens She Will Punish Them. Hier spielt ihr einen halbnackten Sukkubus, sammelt Loot in Form von sexy Outfits und mächtigen Waffen und haut in bester Action-RPG-Manier haufenweise Feinde um. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Erotikspiel weit oben in die Steam Charts einsteigen kann. Die Spieler scheinen es zu mögen, denn ganze 94 Prozent der Steam Reviews fallen positiv aus.

Auch in Deutschland könnt ihr She Will Punish Them kaufen, obwohl Adults-only-Spiele hierzulande seit Ende 2020 von Steam geblockt werden. Der Grund: She Will Punish Them enthält keine Sexszenen, lediglich Nacktheit - und diese gibt's auch in zahlreichen anderen Spielen wie Rust und Conan Exiles.

Zwei MMORPGs dabei: Zu guter Letzt finden sich am Ende der Top 10 noch zwei Online-Rollenspiele. Das Xianxia-MMO Swords of Legends Online wurde vergangene Woche als Buy2Play-Titel in Europa und den USA veröffentlicht, nachdem es bereits sechs Jahre lang in China spielbar war. Die Grafik hat sich allerdings ganz gut gehalten, wie der Release-Trailer zeigt:

Wer eher auf westliche MMOs, sollte New World im Blick behalten: Das Spiel von den Amazon Studios konnte sich ebenfalls in den Bestsellern platzieren, obwohl es erst Ende August erscheint. Vermutlich liegt's daran, dass hier am Dienstag die Closed Beta startet und Vorbesteller daran teilnehmen dürfen. Alle wichtigen Infos zu New World haben wir übrigens für euch zusammengefasst, falls ihr noch unentschlossen seid.

Steam Verkaufscharts (12. Juli bis 18. Juli 2021)

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.