Auf Steam gibt's diese Woche 21 spannende Spiele stark reduziert

Uff, diese Woche ist viel zu tun. Auf Steam sind haufenweise Spiele reduziert, außerdem gibt's ein Story-Meisterwerk noch für wenige Stunden gratis - und dann veröffentlicht CD Projekt mit Patch 1.5 den größten Sprung, den Cyberpunk 2077 seit Release gesehen hat. Auch im Game Pass gibt's spannende Neuzugänge, beispielsweise das taufrische Total War: Warhammer 3. Leute, Leute, Leute, der Februar ist der neue November, Herbstgeschäft kann einpacken.

Also reden wir gar nicht groß um den heißen Brei rum: Wir haben diese Woche 21 coole Spiele für euch, die in Steams Midweek Madness teils drastisch reduziert sind und auf jeden Fall einen Blick verdienen. Auf geht's.

Highlight der Woche: Die besten Spiele aus Deutschland

Normalerweise picken wir hier wöchentlich ein Highlight aus dem Steam Sale heraus, aber diese Woche möchte Valve gerne die gesamte deutsche Spieleentwicklung fördern - und da machen wir natürlich mit! Iron Harvest (ihr seht das Video oben) ist bloß eines unter vielen deutschen Spielen, die aktuell stark reduziert sind (um 67 Prozent auf 10 Euro).

In der Steam-Übersicht zur Games Germany findet ihr einen Rundumschlag durch alle Genres. Cyberpunk-Fans stürzen sich auf Cloudpunk (für 8 Euro), Stealth-Knobler auf Desperados 3 (20 Euro), Adventure-Liebhaber sollten außerdem unbedingt Lacuna ausprobieren (8 Euro) und ... haben wir euch schon von Hunt: Showdown erzählt? Viel zu oft? Kann gar nicht sein, also hört mal bitte in unseren Podcast zum Shooter-Meisterwerk Hunt rein. Auch das Rollenspiel CrossCode ist ein Träumchen (und für 13 Euro auf jeden Fall einen Blick wert).

Weitere spannende Angebote

Aber es sind beileibe nicht nur Spiele aus Deutschland rabattiert. Beispielsweise gibt's Borderlands 3 gerade um 80 Prozent vergünstigt:

Borderlands 3: Einer der besten aktuellen Loot-Shooter. Um 80 Prozent reduziert auf 12 Euro.

Project Highrise: Ihr wolltet doch sicher schon mal ein eigenes Bürogebäude verwalten. Könnt ihr aktuell um 75 Prozent rabattiert für 5 Euro tun.

RPG Maker MZ: Auch der neueste RPG Maker lässt euch Rollenspiel-Träume selbst verwirklichen. Um 40 Prozent reduziert auf 41 Euro, allerdings könnt ihr das Tool noch die ganze Woche kostenlos ausprobieren, falls ihr nur mal schnell Anthem 2 entwickeln wollt.

Children of Morta: Flottes Action-Rollenspiel im Retro-Look. Um 65 Prozent auf rund 8 Euro reduziert, ihr könnt es aber noch bis 18. Februar kostenlos ausprobieren.

XCOM 2: Eines der besten Rundentaktik-Spiele aller Zeiten. Koscht aktuell 3 Euro, also g.a.e.D. ( g ünstiger a ls e in D öner).

ünstiger ls in öner). Cyberpunk 2077: Pünktlich zum großen neuen Update 1.5 gibt's Cyberpunk noch eine ganze Weile um die Hälfte reduziert für 30 Euro.

Broforce: Augenzwinkernde Action-Ballerbude, die Holzfäller-Bärte wachsen lässt. 3 Euro, 80 Prozent Rabatt.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy: Kollegin Mary kommt nicht aus dem Schwärmen heraus, wie viel Spaß diese Visual Novel macht. Für 15 Euro (50 Prozent) könnt ihr ihr zustimmen.

16 18 Mehr zum Thema The Great Ace Attorney Chronicles: “Das ist mein Spiel des Sommers”

Tank Mechanic Simulator: Manche Spieletitel verraten einfach, worum es in einem Spiel geht. Um 66 Prozent reduziert auf rund 6 Euro.

Desperados 3: Eines der besten Schleichspiele der letzten 10 Jahre. Um 60 Prozent reduziert auf 20 Euro.

Crawl: Ein Dungeon Crawler der ganz besonderen Art, sofern ihr Bock auf Koop habt. 3 Euro, 80 Prozent Rabatt.

Tannenberg: Multiplayer-Shooter im Ersten Weltkrieg. Um 75 Prozent reduziert auf 4 Euro, aber die Spielerzahlen sind mittlerweile quasi nicht mehr vorhanden. Überlegt euch den Kauf also gut.

To the Moon: Eine unvergesslich emotionale Geschichte für 2 Euro. Haben wir jüngst erst im Rückblick von geschwärmt:

Divinity: Original Sin 2: Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gibt's jetzt in der Definitive Edition um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro.

CrossCode: Wer Secret of Mana mochte, wird CrossCode lieben. Vor allem für 13 statt 20 Euro.

Spec Ops: The Line: Falls ihr Spec Ops noch nicht gespielt habt und fesselnde Geschichten mögt, dann greift für 4 Euro definitiv zu.

Cloudpunk: Dieses düstere Noir-Cyberpunk-Spiel ist definitiv mehr als eine Taxifahrt. Um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro.

Iron Harvest: Entwickler Kingart hält Mechs und die Echtzeitstrategie mit einem Singleplayer-Koloss am Leben. Iron Harvest kostet rund 10 Euro, um 67 Prozent reduziert.

Civilization 6: Für 9 Euro (85 Prozent Rabatt) könnt ihr in Civilization 6 die Menschheitsgeschichte so enden lassen, wie ihr es für richtig haltet.

Elex: Ihr mögt Gothic und könnt einem Spiel Ecken und Kanten verzeihen? Dann ist Elex einen Blick wert, besonders für 10 Euro (80 Prozent Rabatt). Falls ihr euch außerdem den Nachfolger mal anschauen wollt:

172 62 Mehr zum Thema Elex 2 im Test: Eine Open World, wie man sie selten sieht

No Man's Sky: Und last but not least ist auch No Man's Sky wieder im Angebot, diesmal um 50 Prozent reduziert auf 27,50 Euro.

Die wichtigsten Spiele im Preisvergleich

So, Steam-Sale-Zeit ist immer auch Tabellenzeit, deshalb gibt's hier nochmal die wichtigsten Angebote im Preisvergleich, falls ihr lieber DRM-frei auf GOG einkaufen möchtet.

Haben wir ein wichtiges Angebot vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann ergänzen wir die Liste noch. Aber nicht die Tabelle. Die Tabelle ist schon lang genug.