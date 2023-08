Steam: Letzte Chance, einige der besten Rollenspiele und Shooter günstig zu ergattern

Während der Quakecon gibt's auf Steam tolle Shooter.

Einmal im Jahr haut Bethesda auf die ... ihr wisst schon. Im Rahmen der Quakecon gibt's auf Steam einen großen Sale, der das gesamte Portfolio des Publishers teils massiv reduziert. Darunter einige der besten Shooter überhaupt, die sich völlig zu Recht auch in unserem aktuellen Ranking der 100 besten Shooter aller Zeiten wiederfinden.

Und was macht Bethesda sonst noch so? Ach, stimmt, Rollenspiele. So kleine Ladenhüter wie Skyrim oder Fallout.

Doch die Uhr tickt: Der Steam Sale endet bereits am 16. August 2023 gegen 19 Uhr, ihr habt also bloß noch ein paar Stündchen, die besten Angebote abzugrasen. Und wir helfen euch dabei, indem wir euch die Highlights im Folgenden nochmal schön alphabetisch sortiert mit Preisen und Rabatt auflisten. Und das, obwohl in Bayern heute Feiertag ist. Nett, oder?

Die wichtigsten Angebote in Bethesdas Steam Sale

Also, gehen wir den Spaß mal durch. Noch bis zum 16. August 2023 reduziert sind:

Deathloop vermischt offene Hitman-Killer-Areale mit wilden Retro-Ballereien, einer verrückten Story und einem sehr innovativen Multiplayer. Kostet 15 Euro, 75 Prozent reduziert.

Doom (2016) brachte damals den Shooter-Klassiker zurück auf die ganz große Bühne und ist bis heute ein Meisterwerk, das wir jedem Shooter-Fan empfehlen. Kostet 5 Euro, um 75 Prozent reduziert.

Doom Eternal setzte den Erfolgskurs ein paar Jahre später fort - mit mehr Akrobatik, mehr Story, mehr Monstern. Und gerade die (ebenfalls reduzierten) DLCs werden euch alles abverlangen. Wir wachen heute noch manchmal schreiend auf. Mit allen Erweiterungen zahlt ihr 17,50 Euro, 75 Prozent Rabatt.

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter - Test-Video zum Ego-Shooter

Fallout: New Vegas: Das für viele Leute beste Fallout kostet aktuell spottbillige 2,50 Euro.

Hexen & Heretic: Falls ihr mal richtig Bock auf Retro habt, dann zahlt ihr für die gesamte Hexen- und Heretic-Serie aktuell 2,50 Euro.

Prey ist eine von Arkanes besten Immersive Sims: Ihr erkundet eine vermeintlich verlassene Raumstation und bastelt euch allerlei Waffen zusammen, um dem Schrecken zu begegnen. Kostet 7,50 Euro, um 75 Prozent reduziert.

Quake 2 ist zwar nicht reduziert, aber gerade frisch als Remaster erschienen. Falls ihr den Klassiker also in moderner Auflösung zocken wollt, kostet euch das pauschal einen Zehner.

Rage: Gute Singleplayer-Shooter sind ja immer noch Mangelware und das erste Rage schenkt sich den überflüssigen Open-World-Bumms des Nachfolgers. Für 4 Euro (60 Prozent Rabatt) eine Überlegung wert.

The Elder Scrolls Online ist seit Jahren eines der erfolgreichsten westlichen MMOs und für 6 Euro gerade sehr günstig zu haben, falls ihr auf die Welt von Skyrim und Co. steht. Aber Achtung: Die Addons kosten extra.

The Elder Scrolls: Skyrim ist ein kleines, unbekanntes Open-World-Rollenspiel, das definitiv für sehr wenige Plattformen umgesetzt wurde. Und mit 10 Euro für die Special Edition definitiv auch überhaupt nicht um 75 Prozent reduziert ist.

Ihr habt euch länger nicht in die Hose gemacht? The Evil Within hilft euch dabei mit einer gnadenlosen Horrorerfahrung für 5 Euro (75 Prozent).

Leider gibt's keinen Vorbesteller-Rabatt auf Starfield, denn nach längerer Wartezeit startet Bethesdas nächstes Großprojekt bereits in wenigen Wochen Anfang September 2023. Und falls euch keines der Angebote zusagt, dann wanket nicht: Wir liefern euch morgen pünktlich wie jede Woche zur Midweek Madness auch diverse andere Steam-Angebote. Also Augen offen halten.