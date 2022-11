Im Steam Sale sind gerade 12 spannende Spiele besonders günstig

Auf Steam türmen sich aktuell mal wieder die Angebote. In diesem Wust aus grünen Zahlen kann man leicht den Überblick verlieren. Wir suchen deshalb wie jede Woche eine ganze Palette an Titeln heraus, die sich aktuell besonders lohnen. Darunter sind diesmal ein paar Highlights, die noch nie einen größeren Rabatt genossen haben.

Falls ihr trotzdem skeptisch seid und gerne vorher Preise vergleicht, seht ihr am Ende des Artikels außerdem in unserer Tabelle, wie günstig dieselben Spiele gerade in anderen Stores zu haben sind.

Highlight der Woche - Civilization 6

Genre & Release: Globalstrategie | 21. Oktober 2016

Globalstrategie | 21. Oktober 2016 Rabatt & Preis: 90 Prozent reduziert | 6 statt 60 Euro

90 Prozent reduziert | 6 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 22. November 2022

22. November 2022 Hier geht's zum Angebot

14:38 Civilization 6 - Talk: Deshalb lieben wir Civ!

Civilization 6 ist nicht gerade ein Geheimtipp und auch nicht das erste Mal vergünstigt. Doch obwohl dieses grandiose Strategiespiel bereits seit sechs Jahren draußen ist, war es noch nie so günstig zu haben wie aktuell. Ganze 90 Prozent Rabatt machen dieses Spiel zu einem Pflichtkauf für Strategie-Fans, die es noch nicht in ihrer Bibliothek haben sollten.

Zur Einordnung: In Civilization übernehmt ihr das Kommando über eine Nation eurer Wahl und leitet sie durch die Jahrhunderte. Eure Reise beginnt also in der frühen Antike, wo ihr eure ersten Städte gründet. Dann erforscht ihr neue Technologie, erweitert euer Gebiet und macht aus eurem Reich bis hinein in die Moderne zu einer Weltmacht. Diese Abfolge aus großen und kleinen Entscheidungen macht Civ zu einem wahren Zeitfresser. Nicht grundlos geht der berühmte nur noch »eine Runde«-Ausruf auf diese altehrwürdige Reihe zurück.

Was euch genau erwartet, lest ihr am besten in unserem Test nach:

118 6 Mehr zum Thema Civilization 6 im Test - Krone mit Kratzer

Noch mehr spannende Angebote

Neben Civ gibt es diese Woche noch viele weitere Spiele, die sich zum reduzierten Preis ganz besonders lohnen. Darunter auch noch mehr Titel mit dem höchsten Rabatt, den sie jemals hatten.

Sherlock Holmes: Chapter One: Das Prequel rund um den berühmtesten Detektiv der Welt ist nicht nur ein spannendes Detektiv-Abenteuer, sondern auch ein echt schön designtes Open-World-Spiel und so günstig wie nie. (20 Euro, bis zum 21. November um 55 Prozent reduziert)

74 33 Mehr zum Thema Chapter One im Test - Diese Open World ist fast zu gut

Gone Home: Ihr kehrt nach Hause zurück, doch eure Familie ist verschwunden. Aber Vorsicht: Hinter diesem Spiel steckt mehr, als ein spannendes Rätsel. Auch dieses Spiel war noch nie günstiger. (2 Euro, bis zum 16. November um 86 Prozent reduziert)

Going Medieval: In Going Medieval baut ihr eine mittelalterliche Stadt und haltet ihre Bewohner am Leben. Das Aufbauspiel befindet sich noch im Early Access. (18 Euro, bis zum 21. November um 20 Prozent reduziert)

Dying Light 2: Stay Human: Kämpft in der Ego-Perspektive ums Überleben und durchquert dafür die von Zombies verseuchte Open-World mittels stilvollem Parkour. Aktuell so günstig wie noch nie. (33 Euro, bis zum 17. November um 45 Prozent reduziert)

10:24 Dying Light 2-Testvideo - Viel Licht, viel Scha..., Moment mal!

Devil May Cry 5: DMC kehrt mit dem fünften Teil zu seinen Wurzeln zurück und bietet rasante Hack'n'Slay-Action beim Kampf gegen die Monster der Unterwelt. Auch die anderen Teile der Serie sind derzeit reduziert. (10 Euro, bis zum 22. November um 67 Prozent reduziert)

Pillars of Eternity II: Deadfire: Das Oldschool-Rollenspiel lässt euch euer eigenes Schiff durch das Todesfeuer-Archipel lenken, auf der Suche nach einem Gott, der euer Haus zertreten hat. (10 Euro, bis zum 17. November um 75 Prozent reduziert)

Borderlands 3: Der dritte Teil der Looter-Shooter-Reihe hat nichts von seinem Witz eingebüßt und überzeugt neben einer unterhaltsamen Geschichte mit brachialen Kämpfen und unzähligen Waffen. (15 Euro, bis zum 22. November um 75 Prozent reduziert)

Dragon Ball FighterZ: Das wohl beste reine Fighting-Game im Dragon-Ball-Universum bietet eine geniale Optik und wirklich anspruchsvolles Gameplay, das gemeistert werden will. (14 Euro, bis zum 21. November um 85 Prozent reduziert)

Warhammer: Vermintide 2: Schnappt euch euren Kriegshammer, drei gute Freunde und vielleicht ein kühles Getränk und werft euch in diesem Koop-»Shooter« Heerscharen aus Rattenmenschen entgegen. (6 Euro, bis zum 21. November um 80 Prozent reduziert.)

87 4 Mehr zum Thema Warhammer: Vermintide 2 im Test - Left4Rats

Deep Rock Galactic: Ihr und bis zu drei bärtige Freunde seid Sci-Fi-Zwerge, die sich auf der Suche nach Rohstoffen mit allerlei übergroßem Ungeziefer anlegen. (10 Euro, bis zum 17. November um 67 Prozent reduziert)

Solasta: Crown of the Magister: Ein ungewöhnliches Oldschool-RPG, das auf das Regelwerk von DnD 5 setzt und euch die gesamte Heldengruppe zu Beginn selbst erstellen lässt. Günstiger als je zuvor. (14 Euro, bis zum 22. November um 65 Prozent reduziert.

Großer Sale auch bei GOG

Wie so oft findet auch bei GOG gerade ein Sale statt, wo ihr jede Menge wirklich lohnenswerte Spiele abstauben könnt. Auch einige der aktuellen Steam-Angebote werden bei GOG gerade zu reduzierten Kosten angeboten. Doch es gibt auch einzigartige Angebote wie Baldur's Gate oder Dorfromantik. Schaut einfach mal auf die Aktionsseite!

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Epic Store und Gamesplanet.

Spiel Steam GOG Epic Gamesplanet Borderlands 3 14,99€ - 59,99€ 53,99€ Civilization 6 5,99€ - 59,99€ 53,99€ Deep Rock Galactic 9,89€ - - - Devil May Cry 5 9,89€ - - 23,99€ Dying Light 2: Stay Human 32,99€ - 59,99€ vergriffen Dragon Ball Fighterz 14,24€ - - 50,99€ Going Medieval 18,39€ 20,69€ 22,99€ 20,69€ Gone Home 1,87€ 4,49€ 11,99€ - Pillars of Eternity 2: Deadfire 9,99€ 10,00€ - 35,99€ Sherlock Holmes: Chapter One 20,24€ 44,99€ 44,99€ 40,49 Solasta: Crown of the Magister 13,99€ 13,99€ - 11,99€ Warhammer: Vermintide 2 5,59€ - - 23,99€

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.