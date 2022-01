Im Steam Sale gibt es gerade 12 spannende Spiele besonders günstig

Die Midweek Madness ist zurück und wie üblich heißt das: Fast 2.000 reduzierte Spiele auf Steam. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch 12 Spiele-Empfehlungen von Open World bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Empfehlung der Woche: Frostpunk

Genre & Release: Aufbaustrategie | 24. August 2018

Aufbaustrategie | 24. August 2018 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 7 statt 30 Euro

75 Prozent reduziert | 7 statt 30 Euro Angebot gilt bis zum: 21. Januar

21. Januar Hier geht's zum Angebot

Frostpunk ist ein echtes Aufbauspiel-Meisterwerk und kombiniert auf einzigartige Weise Survival, Story und Aufbaustrategie zu einer spannenden Herausforderung. Wenn ihr euch statt der Gemütlichkeit eines Annos lieber einen echten Überlebenskampf in einer neuen Eiszeit wünscht, in der ihr am laufenden Band Entscheidungen über Leben und Tod trefft - dann ist Frostpunk das Spiel für euch.

Ihr bekommt auch das GOTY-Gesamtpaket mit allen DLCs für 15 Euro oder den Season Pass als Upgrade für 10 Euro. Warum sich das Aufbauspiel vor allem in Verbindung mit seinen Addons lohnt, erzählt euch Maurice in seinem Video:

Die spannendsten Angebote der Woche

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Astroneer: Koop-Open-World, in der ihr euch in einen Survival-Kampf im Goldrausch des 25. Jahrhunderts im Weltraum stürzt (50 Prozent reduziert bis zum 20. Januar)

Dead Cells: Beliebter Metroidvania-Plattformer mit Souls-Kämpfen und einzigartigem Stil (50 Prozent reduziert bis zum 24. Januar)

Euro Truck Simulator 2: Realistische Truck-Simulation und eines der beliebtesten Steamspiele aller Zeiten (75 Prozent reduziert bis zum 24. Januar)

Expeditions: Rome: Rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr über das Schicksal des antiken Roms entscheiden könnt (Vorbestellung, 20 Prozent reduziert bis zum 20. Januar)

29 25 Mehr zum Thema Test: Ein Rollenspiel-Geheimtipp, der immer besser wird

Green Hell: Survival-Hit mitten im tödlichen Amazonas-Regenwald mit Crafting, Erkundung und einer Portion Horror (30 Prozent reduziert bis zum 24. Januar)

Industria: Story-Shooter-Geheimtipp, der die Ideen von Half-Life nach Ostberlin verfrachtet (25 Prozent reduziert bis zum 20. Januar)

Mafia Trilogy: Neuauflagen der drei Open-World-Klassiker, inklusive des kompletten Remakes von Teil 1 (50 Prozent reduziert bis zum 26. Januar)

Red Dead Redemption 2: Rockstars Open-World-Epos im Wilden Westen (50 Prozent reduziert bis zum 26. Januar)

Sherlock Holmes: Chapter One: Neuester Fall des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, ebenfalls in einer Open World (20 Prozent reduziert bis zum 21. Januar)

The Outer Worlds: Rollenspiel der New-Vegas-Macher in einer dystopischen Weltraumkolonie (67 Prozent reduziert bis zum 27. Januar)

Timberborn: Aufbauspiel-Geheimtipp, in dem ihr als Biber vertikale Städte errichtet (20 Prozent reduziert bis zum 24. Januar)

9 16 Mehr zum Thema Aufbau-Fans sollten Timberborn im Auge behalten – aber nicht wegen der Biber

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Die Säulen der Erde 50 Prozent günstiger oder den Geheimtipp Heaven's Vault um 75 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.