Die Midweek Madness ist zurück und wie üblich heißt das: Fast 2.000 reduzierte Spiele auf Steam. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch 17 Spiele-Empfehlungen von Rollenspiel bis Strategie zusammengestellt, die sich besonders lohnen und die allesamt einen Gold-Award im GameStar-Test abgesahnt haben.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche - Total War: Warhammer 1-3

Genre & Release: Strategie | 2016-2022

Strategie | 2016-2022 Rabatt & Preis: 75, 66 und 10 Prozent reduziert | 15, 20 und 54 Euro

75, 66 und 10 Prozent reduziert | 15, 20 und 54 Euro Angebot gilt bis zum: 13. Oktober

13. Oktober Hier geht's zum Angebot

Ein Highlight des Sales sind auf jeden Fall die Rabatte auf Total War: Warhammer 1-3. Immerhin benötigen Fans alle drei Teile um die neue heiß erwartete Mega-Kampagne Immortal Empires spielen zu können. Das kann schon mal gut ins Geld gehen, wenn man die alten Teile noch nicht sein Eigen nennt.

Deswegen ist der aktuelle Steam Sale genau der richtige Moment, um zuzuschlagen und sich an Immortal Empires zu wagen, in dem ihr Dutzende Fantasy-Völker in epischen Schlachten mit epischem Gebrüll aufeinander hetzt. In unserem Beta-Test lest ihr mehr über die bisher beste Total-War-Erfahrung aller Zeiten:

146 36 Warhammer 3: Immortal Empires Im Beta-Test - Total War war noch nie so gut

Kleiner Tipp: Ein paar Euro mehr spart ihr aktuell sogar, wenn ihr eure Steam-Keys via Gamesplanet kauft. Den Preisvergleich findet ihr unten in unserer Tabelle.

Weitere spannende Angebote mit GameStar-Gold-Award

Zusätzlich gibt es diese Woche noch diese richtig guten PC-Spiele bis zu 85 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Assassin's Creed Odyssey: In diesem Teil verschlägt es euren Assassinen ins antike Griechenland und eine bis heute unvergleichlich gewaltige Open World. (80 Prozent reduziert bis zum 13. Oktober)

Assassin's Creed Origins: Wer eher auf das antike Ägypten steht, der wird hier bestens mit zahlreichen Pyramiden zum Herunterrutschen bedient. (85 Prozent reduziert bis zum 13. Oktober)

Borderlands 3: Aktueller Teil des wohl lautesten und buntesten Loot-Shooters, der einen Gag nach dem anderen abfeuert. (75 Prozent reduziert bis zum 14. Oktober)

Euro Truck Simulator 2: Realistische Truckfahrer-Simulation und eines der bestbewerteten Steam-Spiele aller Zeiten. (75 Prozent reduziert bis zum 17. Oktober)

45 24 Mehr zum Thema Nachtest: Der ETS 2 war gut, aber 2022 ist er fantastisch

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Hotline Miami für nur einen Euro oder die Skyrim: Anniversary Edition um 50 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.