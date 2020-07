Zwei Wochen lang läuft der Steam Summer Sale 2020. Hunderte Spiele sind reduziert - und wir haben euch über die Tage immer wieder mit unseren redaktionellen, persönlichen Empfehlungen bombadiert, um eine Stütze in diesem Wust aus Steam-Angeboten zu sein. Mit mathematischer Exzellenz zusammengerechnet kommen wir auf insgesamt 39 Spiele, die wir euch ans Herz legen.

Und die wollen wir heute Revue passieren lassen, denn es ist Endspurt! Der Steam Summer Sale 2020 endet heute, am 9. Juli, um 19 Uhr. Bis dahin habt ihr noch Zeit, die Rabatte zu durchwühlen und eure Favoriten zu entdecken. Oder es halt sein zu lassen. Man hat ja eh schon so viel. Also, hier geht's zu unseren Empfehlungen.

13 Geheimtipps der Redaktion

Den Anfang machten unsere Geheimtipps. Querbeet durch alle Genres benennt die Redaktion Favoriten, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Mit dabei beispielsweise der grandiose Psychothriller Get Even, das unvergessliche Outer Wilds oder das völlig unbekannte Later Alligator. Hier geht's zum Artikel:

Steam Summer Sale 2020: Unsere 13 Geheimtipps

7 Rollenspiel-Empfehlungen

Wenn es ein Genre gibt, das die GameStar-Leserschaft mehr als alles andere verehrt, dann Rollenspiele! Aber da The Witcher 3 gefühlt den Großteil des Jahres in irgendeinem Sale angeboten wird, rücken wir auch hier von den offensichtlichen Kandidaten ab und empfehlen RPG-Geheimtipps wie Underrail, Steamworld Quest und aus aktuellem Anlass auch mal Elex. Hier geht's zum Artikel:

Steam Summer Sale 2020: 7 Rollenspiel-Empfehlungen

6 Strategiespiele, die ihr auf dem Schirm haben solltet

Das zweitliebste Genre der GameStar-Community? Strategiespiele. Euch versetzen Command & Conquer, Age of Empires und Stronghold auch nach all den Jahren noch in Wallung - und deshalb kitzeln wir aus unseren Experten 6 Empfehlungen heraus, die sich im Steam Summer Sale 2020 lohnen. Mit dabei beispielsweise Dawn of Man, Prison Architect sowie der Klassiker Knights of Honor. Hier geht's zum Artikel:

Steam Summer Sale 2020: 6 Strategie-Empfehlungen

7 Actionspiele, die wir euch ans Herz legen

»Action, ja das kann ja alles sein«, raunt es immer mal wieder durch die Kommentar-Hallen. Und in dem Fall ist das doch super, denn so können wir in maximaler Breite 7 Actionspiele auswählen, die wir euch ans Herz legen. Mit dabei beispielsweise Akane, das grandiose Superhot sowie das völlig unterbewertete Prey. Hier geht's zum Artikel:

Steam Summer Sale 2020: 7 Actionspiel-Empfehlungen

6 Spiele mit mehr als 70 Prozent Rabatt

Natürlich wollen wir euch auch helfen, besonders viel Geld zu sparen. Deshalb haben wir als Rausschmeißer noch eine Liste mit guten Spielen, die besonders stark reduziert sind im Steam Sale 2020. Mit dabei beispielsweise Hearts of Iron 4 für gerade mal 10 Euro, außerdem The Council, das gute, alte Thief: Dark Project und mehr.

Steam Summer Sale 2020: 6 Spiele mit mehr als 70 Prozent Rabatt

Und damit lassen wir's für diesen Sommer gut sein mit Summer-Sale-Empfehlungen. Falls ihr eigene Favoriten habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, damit eure Mitmenschen was davon haben.