Im Steam Sale gibt es gerade 13 spannende Spiele besonders günstig

Die Midweek Madness ist zurück und wie üblich heißt das: Fast 2.000 reduzierte Spiele auf Steam. Wer soll da den Überblick behalten? Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir euch 13 Spiele-Empfehlungen von Rollenspiel bis Shooter zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr außerdem die aktuellen Preise der anderen Shops. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche - Sekiro: Shadows Die Twice

Genre & Release: Action | 21. März 2019

Action | 21. März 2019 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro

50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 5. September

5. September Hier geht's zum Angebot

Ein Highlight des Sales ist auf jeden Fall das Soulslike-Rollenspiel Sekiro: Shadows Die Twice. Der letzte Titel von FromSoftware vor Elden Ring hat sich die Stärken von Dark Souls und Bloodborne vorgenommen und sie in schnellere und actiongeladenere Kämpfe im historischen Japan-Setting verpackt.

Wer nach Elden Ring eine kompaktere, aber nicht minder anspruchsvolle Spielerfahrung sucht und Sekiro bisher verpasst hat, der findet mit dem Spiel des Jahres 2019 einen würdigen Kandidaten zum aktuell kleinen Preis. In unserer Kolumne analysieren wir außerdem den ganz besonderen Schwierigkeitsgrad von Sekiro:

24 8 Kolumne Ist Sekiro: Shadows Die Twice zu schwer?

Geheimtipp der Woche - Manifold Garden

Genre & Release: Rätsel | 20. Oktober 2020

Rätsel | 20. Oktober 2020 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 8 statt 16 Euro

50 Prozent reduziert | 8 statt 16 Euro Angebot gilt bis zum: 1. September

1. September Hier geht's zum Angebot

Wenn ihr diese Woche mal etwas neues ausprobieren wollt, dann können wir euch Manifold Garden empfehlen. Die Hommage an die Kunst von M.C. Escher (ihr wisst schon, der mit den unmöglichen Treppengebilden) ist ein einzigartiges Rätsel-Erlebnis, dass auf Steam mit »Äußerst positiv« bewertet wurde.

Wenn ihr Fans von Rätselspielen wie The Witness oder The Talos Principle seid oder ganz neu in die Welt des Genres eintauchen wollt, dann lohnt sich Manifold Garden gerade ganz besonders. Weitere Spiele-Geheimtipps findet ihr übrigens hier:

31 31 Keine Lust auf neue Spiele? Diese 5 Titel haben meine Spielemüdigkeit geheilt

Weitere spannende Angebote

Zusätzlich gibt es diese Woche noch einige richtig gute PC-Spiele bis zu 85 Prozent reduziert. Diese Angebote lohnen sich besonders:

Fran Bow: Das Point & Click ist ein echter Story-Hit und Steam-Liebling für alle, die tiefe und unheimliche Geschichten mögen. (75 Prozent reduziert bis zum 4. September)

Hitman 3: Der aktuellste Teil der abgedrehten Auftragskiller-Reihe und der Story-Abschluss der »Welt der Attentate«-Trilogie. (60 Prozent reduziert bis zum 1. September)

L.A. Noire: Story-Krimi-Klassiker zum Nachholen. Und wenn es nur für die abgedrehten Gesichtsanimationen und ein paar Lacher ist. (65 Prozent reduziert bis zum 12. September)

Loop Hero: Den Steam-Kracher um Taktik, Zeitschleifen und Nekromanten gibt es jetzt für kleines Geld, falls ihr ihn bisher verpasst habt. (67 Prozent reduziert bis zum 1. September)

28 16 Guide Loop Hero: 5 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte

Mafia: Definitive Edition: Gelungenes Remake einem der besten Open-World-Klassiker aller Zeiten. (65 Prozent reduziert bis zum 8. September)

Pathfinder: Kingmaker: Der Vorgänger zum Oldschool-Rollenspiel-Monster Pathfinder: Wrath of the Righteous. (55 Prozent reduziert bis zum 5. September)

SnowRunner - Premium Edition: Die beliebte Offroad-Geländefahrzeug-Simulation mitsamt allen DLCs. (45 Prozent reduziert bis zum 12. September)

Solasta: Crown of the Magister: Taktisches Oldschool-Rollenspiel, das weiter gehen möchte als Baldur's Gate 3. (60 Prozent reduziert bis zum 5. September)

31 30 Im Test Solasta profitiert von ganz alten Rollenspiel-Stärken

Spyro Reignited Trilogy: Wiederkehr des beliebten Plattformers und eines der besten Remakes der letzten Jahre. (65 Prozent reduziert bis zum 5. September)

The Outer Worlds: Rollenspiel der Macher von Fallout: New Vegas im Stile von Bioware-RPGs. (67 Prozent reduziert bis zum 9. September)

XCOM 2: Perfekte Gelegenheit, um zum kleinen Preis in den Rundenstrategie-Klassiker einzusteigen (85 Prozent reduziert bis zum 9. September)

Großer Sale auch bei GOG

Aktuell findet ihr auch auf GOG zahlreiche stark reduzierte Spiele. Darunter einige der Steam-Angebote, aber auch Perlen wie Disco Elysium 65 Prozent günstiger oder Dragon Age: Origins in der Ultimate Edition um 75 Prozent reduziert. Mehr dazu findet ihr auf der Aktionsseite.

Preisvergleich auf einen Blick

Hier gibt's die spannendsten Angebote der Woche im übersichtlichen Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Steam GOG Humble Gamesplanet Fran Bow 3,74€ 14,69€ 14,99€ - Hitman 3 23,99€ - 23,99€ - L.A. Noire 6,99€ - - - Loop Hero 4,94€ 4,99€ 7,49€ 14,99€ Mafia: Definitive Edition 13,99€ 13,99€ 13,99 12,99€ Manifold Garden 7,99€ - - - Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition 8,99€ - - - Sekiro: Shadows Die Twice 29,99€ - - - Snowrunner - Premium Edition 27,49€ - 49,99€ 44,99€ Solasta: Crown of the Magister 15,99€ 15,99€ 15,99€ 35,99€ Spyro Reignited Trilogy 13,99€ - - - The Outer Worlds 19,79€ 18,02€ 17,99€ 16,99€ XCOM 2 7,49€ 5€ 4,99€ 4,99€

Ist etwas für euch im Steam Sale oder beim GOG Sale dabei? Oder habt ihr noch weitere Empfehlungen, die stark reduziert sind und sich lohnen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare! Wir freuen uns über eure Empfehlungen.