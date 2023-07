Bei Steam sind aktuell 13 Top-Spiele saftig runtergesetzt

Der aktuelle Steam-Sale ist mit vielen Worten zu beschreiben. Eines von ihnen lautet "rasant".

Der Summer-Sale auf Steam ist vorbei. Das bedeutet aber nicht, dass Valve keine lohnenswerten Angebote mehr zu bieten hat. In dieser Woche fliegt eine Menge Blei durch die Lüfte. Doch auch für ruhigere Gemüter ist einiges zu holen. Also verschwenden wir keine Zeit und starten mit den aktuellen Empfehlungen!

Highlight: F1 23 - Champions Edition

5:13 Das steckt alles in F1 23 drin: Der Trailer verrät die neuen Inhalte der Rennsimulation

Genre & Release: Rennsimulation | 16. Juni 2023

Rennsimulation | 16. Juni 2023 Rabatt & Preis: 40 Prozent reduziert | 54 statt 90 Euro

40 Prozent reduziert | 54 statt 90 Euro Angebot gilt bis zum: 1. August 2023

1. August 2023 Hier geht's zum Angebot

Die F1-Serie ist eine der erfolgreichsten Renn-Simulationen der Videospiel-Geschichte und das nicht ohne Grund. Durch die offizielle Formel-1-Lizenz könnt ihr eure liebsten Fahrer und Teams in hitzigen Rennen selbst steuern. Mit Breaking Point 2 bekommt ihr außerdem einen coolen Story-Modus dazu. Unser Redakteur Sören beschreibt ihn als überraschend spannende Geschichte rund um die Dramen, Skandale und Duelle in der Königsklasse des Motorsports.

Auch der neue Spielmodus F1 World hat sich in unserem Test als interessant herausgestellt. Dort könnt ihr euer eigenes Fahrzeug zusammenschustern und damit Rennen und Herausforderungen abschließen. Das befürchtete Pay2Win bleibt zum Glück aus. Wem der Singleplayer von F1 23 nicht zusagt, hat natürlich auch Zugriff auf den altbewährten Multiplayer, der zwar keine Überraschungen bietet, aber so spaßig ist wie immer.

10:33 Für mich als Formel-1-Idiot war der Story-Modus von F1 23 der perfekte Einstieg!

Weitere spannende Spiele im Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown : Bei dieser Kriegsflugsimulation fliegt ihr einen Jet und müsst eure Gegner in abwechslungsreichen Missionen besiegen. (um 80 Prozent reduziert auf 12 Euro)

: Bei dieser Kriegsflugsimulation fliegt ihr einen Jet und müsst eure Gegner in abwechslungsreichen Missionen besiegen. (um 80 Prozent reduziert auf 12 Euro) Against The Storm: Bei diesem düsteren Aufbauspiel führt ihr eine Gruppe von Menschen, Bibern, Eidechsen und Harpyien an und versucht im apokalyptischen Regen zu überleben. (Tiefstpreis: um 35 Prozent reduziert auf 19,50 Euro)

2:18 Against the Storm - In diesem Roguelite-Aufbauspiel ist ein Wald euer größter Gegner

GTA 5 : Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn ihr all das machen wollt, was euch die gute Erziehung verbietet. ( Tiefstpreis: um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn ihr all das machen wollt, was euch die gute Erziehung verbietet. ( um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro) Hell Let Loose : Bei diesem fordernden Weltkriegs-Shooter begebt ihr euch mit bis zu 100 Spielern aufs Schlachtfeld und versucht als Sieger vom Platz zu gehen. ( Tiefstpreis: um 35 Prozent reduziert auf 29 Euro)

: Bei diesem fordernden Weltkriegs-Shooter begebt ihr euch mit bis zu 100 Spielern aufs Schlachtfeld und versucht als Sieger vom Platz zu gehen. ( um 35 Prozent reduziert auf 29 Euro) It Takes Two : Ein Koop-Jump-&-Run, bei dem ihr in die Rolle eines zerstrittenen Paares schlüpft, das geschrumpft wurde und nun versucht, wieder groß zu werden. (um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

: Ein Koop-Jump-&-Run, bei dem ihr in die Rolle eines zerstrittenen Paares schlüpft, das geschrumpft wurde und nun versucht, wieder groß zu werden. (um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga : In diesem actionreichen Lego-Spiel erlebt ihr die gesamte Skywalker-Saga und könnt zahlreiche kleine, offene Welten erkunden. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

: In diesem actionreichen Lego-Spiel erlebt ihr die gesamte Skywalker-Saga und könnt zahlreiche kleine, offene Welten erkunden. ( um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro) Maneater: GTA aus der Sicht eines Hais. Mehr müsst ihr nicht wissen. (Tiefstpreis: um 65 Prozent reduziert auf 13 Euro)

3:55 Maneater - Vorschau-Video zum verrückten Hai-Fisch-Spiel - Vorschau-Video zum verrückten Hai-Fisch-Spiel

Plague Inc.: Evolved : Bei diesem Strategie-Spiel lasst ihr eine Seuche auf die Menschheit los und versucht sie restlos auszulöschen. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 5,50 Euro)

: Bei diesem Strategie-Spiel lasst ihr eine Seuche auf die Menschheit los und versucht sie restlos auszulöschen. ( um 70 Prozent reduziert auf 5,50 Euro) Ready Or Not : Ein realistischer Taktik-Shooter, bei dem ihr und eure Freunde als SWAT-Team Konflikte lösen müsst. ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 29 Euro)

: Ein realistischer Taktik-Shooter, bei dem ihr und eure Freunde als SWAT-Team lösen müsst. ( um 20 Prozent reduziert auf 29 Euro) Sid Meier’s Civilization 6 : Rundenbasierte Strategie auf Top-Niveau. Gründet euer Reich und geht auf Expansionstour. ( Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Rundenbasierte Strategie auf Top-Niveau. Gründet euer Reich und geht auf Expansionstour. ( um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro) SnowRunner : Bei dieser Fahrzeugsimulation überquert ihr auch das unwegsamste Gelände, um an euer Ziel zu gelangen. ( Tiefstpreis: um 45 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

: Bei dieser Fahrzeugsimulation überquert ihr auch das unwegsamste Gelände, um an euer Ziel zu gelangen. ( um 45 Prozent reduziert auf 16,50 Euro) Tiny Tina’s Wonderlands: Das lebendig gewordene Pen and Paper im Borderlands-Universum. Erledigt eure Gegner. Wenn nicht mit Magie, dann mit der Pumpgun. Borderlands 2 und 3 sind übrigens auch stark reduziert. (Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

14:52 Der neue Borderlands-Shooter ist besser als wir dachten - Tiny Tina's Wonderlands im Test

Noch nicht das Richtige gefunden? Kein Problem! Hier gibt es weitere interessante Spiele-Empfehlungen:

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!