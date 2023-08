Bei Steam sind gerade 13 coole Spiele sehr stark reduziert

In den Angeboten der Woche ist wenig normal, doch vieles phänomenal.

In dieser Woche reichen die Angebote von Adventure bis Ego-Shooter, von Indie bis Triple-A und von Singleplayer bis MMO. Mit dem System Shock Remake gesellt sich sogar ein noch recht neues Spiel dazu, das auf Steam erstmals nennenswert reduziert ist. Aber auch viele Spiele, die schon einige Jahre auf dem Kasten haben und trotzdem noch zur absoluten Spitzenklasse des Gamings gehören, könnt ihr günstig abstauben.

Highlight: System Shock Remake

1:13 System Shock: Der Launch-Trailer zum Remake ist eine Warnung vor KIs

Genre & Release: Ego-Shooter | 30. Mai 2023

Ego-Shooter | 30. Mai 2023 Rabatt & Preis: 25 Prozent reduziert | 30 statt 44 Euro

25 Prozent reduziert | 30 statt 44 Euro Angebot gilt bis zum: 14. August 2023

14. August 2023 Hier geht's zum Angebot

Mit dem Remake zu System Shock ist Anfang diesen Jahres ein wirklicher Gaming-Meilenstein zu neuem Leben erwacht, der als geistiger Ursprung von Bioshock gilt. Das Remake war auch bitter nötig, denn von der damals aufpolierten Grafik, den atmosphärischen Horror-Elementen und dem grandiosen Gameplay ist fast 30 Jahre nach Release nicht mehr viel zu spüren gewesen.

Trotz der cartoonigen Grafik kommt durch das düstere Setting einer durchgedrehten KI im Raumschiff Citadel eine nervenaufreibende Erfahrung zustande, die Survival-Horror-Fans aufhorchen lassen sollte. Auch die teilweise kniffligen Rätsel zwischen ausgiebigen Baller-Passagen werten das Gameplay auf.

Das Wort Baller-Passagen ist bewusst in Anführungszeichen gehalten, denn besonders zu Beginn müsst ihr stark mit eurer Munition haushalten und könnt nicht einfach ohne Hemmung mit dem Lauf draufhalten, was das Spiel nochmals spannender macht.

4:14 System Shock: So sieht die Rückkehr eines wahren Genre-Meilensteins aus

So gut das Spiel sein mag, perfekt ist es nicht. Trotz der umwerfenden 91 Prozent positiven Bewertungen auf Steam, haben wir in unserem Test auch Mängel festgestellt. Die Waffen fühlen sich nicht mächtig an, was den Kämpfen etwas Spielspaß raubt. Auch eine fesselnde Geschichte solltet ihr nicht erwarten, denn das Spiel lebt vor allem von seiner gelungenen Atmosphäre und dem Gameplay.

Leider verbringt man viel Zeit mit herumirren, da einem System Shock kaum Hinweise darauf gibt, was ihr tun müsst. Außerdem kann es schnell passieren, dass ihr euch bei den vielen Touren durch das Raumschiff in den Labyrinth-ähnlichen Fluren verlauft. Doch wer etwas Frustresistenz mitbringt, kann wirklich viel Spaß dem System-Shock Remake haben. Falls ihr noch unentschlossen seid, könnt ihr die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren.

Weitere spannende Spiele im Sale

Conan Exiles : Die Welt von Conan dem Barbaren ist brutal und gnadenlos. Bei diesem klassischen Survival-Spiel könnt ihr sie selbst erforschen (sofern ihr stark genug dafür seid). (um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Die Welt von Conan dem Barbaren ist brutal und gnadenlos. Bei diesem klassischen Survival-Spiel könnt ihr sie selbst erforschen (sofern ihr stark genug dafür seid). (um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro) Deep Rock Galactic: Ein Koop-Shooter, bei dem ihr als SciFi-Zwerge durch 100 Prozent zerstörbare und prozedural generierte Höhlen wandert und Horden von Alien-Monstern bekämpft. (Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro)

1:05 Im Early Access toll, zum Release genial: Deep Rock Galactic feiert mit Launch-Trailer

Disco Elysium – The Final Cut : Bei diesem Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs und nehmt ein ganzes Stadtviertel sowie dessen schrullige Einwohner unter die Lupe. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Bei diesem Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs und nehmt ein ganzes Stadtviertel sowie dessen schrullige Einwohner unter die Lupe. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Dredge: Bei diesem von Lovecraft inspirierten Angelspiel mit Horror- und Adventure-Elementen lernt ihr die merkwürdigen Hafenbewohner kennen und versucht nicht auf hoher See verrückt zu werden. (Tiefstpreis: um 25 Prozent reduziert auf 19 Euro)

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Fallout 76 : Zunächst katastrophal gestartet, ist es inzwischen ein wirklich gelungenes MMORPG im radioaktiv verseuchten Amerika. Falls ihr lieber allein durchs Ödland zieht, empfehlen wir euch die ebenfalls reduzierten Spiele Fallout 4 und Fallout: New Vegas. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Zunächst katastrophal gestartet, ist es inzwischen ein wirklich gelungenes MMORPG im radioaktiv verseuchten Amerika. Falls ihr lieber allein durchs Ödland zieht, empfehlen wir euch die ebenfalls reduzierten Spiele Fallout 4 und Fallout: New Vegas. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Fifa 23 : Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 17,50 Euro)

: Der neueste Ableger der erfolgreichsten Fußball-Simulation der Welt. ( um 75 Prozent reduziert auf 17,50 Euro) Papers, Please : In dieser Simulation im Pixel-Look arbeitet ihr an der Grenze eines fiktiven kommunistischen Staates und kontrolliert Grenzgängerinnen und Grenzgänger. ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 2 Euro)

: In dieser Simulation im Pixel-Look arbeitet ihr an der Grenze eines fiktiven kommunistischen Staates und kontrolliert Grenzgängerinnen und Grenzgänger. ( um 80 Prozent reduziert auf 2 Euro) Ride 4: Eine realistische Motorrad-Simulation mit offiziell lizenzierten Fahrzeugen und Rennen auf Strecken aus der ganzen Welt. (Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 7,50 Euro)

1:02 Ride 4 - Erstes Gameplay aus dem Motorrad-Racer - Erstes Gameplay aus dem Motorrad-Racer

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition : Eines der größten Rollenspiel-Meisterwerke aller Zeiten. Durch unzählige Mods bietet es inzwischen unendlichen Content. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Eines der größten Rollenspiel-Meisterwerke aller Zeiten. Durch unzählige Mods bietet es inzwischen unendlichen Content. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) The Elder Scrolls Online : Weiterhin eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Fantasy-MMORPGs aller Zeiten. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Weiterhin eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Fantasy-MMORPGs aller Zeiten. ( um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: The Walking Dead ist zu Recht ein Horror-Phänomen. In diesem Adventure erlebt ihr grandiose Geschichten abseits der Comics und TV-Serien. (Tiefstpreis: um 66 Prozent reduziert auf 17 Euro)

4:33 The Walking Dead: The Final Season - Announcement-Trailer rückt Clementine in den Mittelpunkt - Announcement-Trailer rückt Clementine in den Mittelpunkt

Tom Clancy’s The Division 2: Bei diesem Loot-Shooter werdet ihr zum Elite-Agenten und stellt die Ordnung im von einer Seuche befallenen Washington D.C. wieder her. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 9 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!