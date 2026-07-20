Während das endgültige Aus der Gaming-Disc droht, dreht ein ein PC-Spieler den Spieß um und stellt Steam-Spiele physisch her

Stehen bei euch daheim im Regal noch Spieleboxen? Oder sind eure Spielesammlungen inzwischen rein digital? Der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung: Kürzlich sorgte Sony mit der Ankündigung für Aufsehen, ab 2028 PlayStation-Spiele nur noch digital herzustellen.
Ein Steam-Spieler schwimmt aber einsam gegen den Strom der Digitalisierung, obwohl gerade Valves Plattform traditionell auf den eigenen Shop statt physischer Verkäufe setzt.
Die Steam-Bibliothek im Schrank
Auf Reddit präsentiert ein User namens Jibril-Sama sein Projekt: Steam-Spielekassetten! Im Post gibt es auch ein kurzes Video, in dem er die Kassetten in eine Halterung steckt. Ein zuvor laut Steam nicht installiertes Spiel wird innerhalb von Sekunden als installiert angezeigt und Steam springt automatisch zur Seite des Spiels.
Link zum Reddit-Inhalt
Eine kurze Erklärung gibt es von Jibril-Sama auch: Er hat günstig (für etwa sieben Euro) einen Haufen gebrauchter SSDs erworben und beschlossen, sein eigenes Game-Disk-System zu bauen. Mithilfe eines 3D-Druckers stellte er Patronen für die SSDs her, sowie ein Dock, mit dem er sie schnell an den PC anschließen kann. Auf den Patronen prangt außerdem das Cover des jeweiligen Spiels.
Das war aber nur die erste Hälfte der Arbeit: Denn Jibril-Sama schrieb auch noch ein Skript, dank dem Steam nach dem
Einlegen der Disk automatisch zur Seite des Spiels navigiert. Es ist sogar möglich, das Spiel automatisch zu starten, sobald die SSD angeschlossen wird.
Nach mehrfachen Bitten in den Kommentaren hat der Steam-Spieler inzwischen eine Anleitung zum Drucken der Patronen sowie den Code für sein Skript hochgeladen und in einem neuen Post verlinkt. Motivierte Heimwerker dürfen sich also ihre eigene Steam-Bibliothek daheim bauen - wenn sie denn gerade dutzende SSDs zur Hand haben und noch genug Stauraum vorhanden ist.
Natürlich ist die Idee nicht viel mehr als eine Spielerei: Für gewöhnlich sind passende SSDs deutlich teurer, eine ganze Bibliothek zu erstellen, wäre also ein ziemlich teures Vergnügen. Die Kreativität von Jibril-Sama beeindruckt aber trotzdem viele Spielerinnen und Spieler auf Reddit. Manch einer hat sogar ähnliche Ideen, wie etwa halcyonforeveragain, der SD-Karten für sein Steam mit dem Cover der darauf installierten Spiele verziert hat.
Und? Schmeißt ihr gleich euren 3D-Drucker an und sucht nach gebrauchten Festplatten? Oder seid ihr eigentlich ganz froh, dass eure Steam-Bibliothek mit dutzenden oder hunderten Spielen rein digital ist und nicht mehrere Regalfächer belegt? Falls ihr schon jetzt physischen Spielen hinterhertrauert, gibt es immerhin noch einen kleinen Funken Hoffnung: Verbraucherschützer wollen jetzt nämlich juristisch gegen die Abschaffung physischer Spiele vorgehen, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.
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