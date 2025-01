Auf Steam gibt's zwei legendäre Mittelalter-Hits super günstig, aber ihr müsst euch beeilen

In dem Mittelalter-Bundle könnt ihr das Schlachtfeld sowohl aus der Vogelperspektive als auch aus nächster Nähe betrachten.

Dank des großen Steam-Echtzeitstrategie-Sales hatten Genre-Fans in den letzten Tagen ordentlich Grund zu jubeln und konnten zahlreiche Top-Spiele günstig abstauben.

Doch da kann sogar noch einer drauf gesetzt werden: Durch ein interessantes Bundle gibt es zwei geniale Mittelalter-Spiele nämlich saftig reduziert, obwohl nur einer der beiden Titel Teil des Steam-Sales ist. Aber ihr müsst euch beeilen, denn das Angebot endet heute.

Die wichtigsten Infos zum Sale

Welche Spiele sind reduziert? Die beiden Spiele des Bundles sind Mount & Blade 2: Bannerlord und Age of Empires 2 in der Definitve Edition.

Bis wann gilt das Angebot? Das Angebot endet heute, am 27. Januar 2025 um 19 Uhr.

So viel wird gespart: Durch den aktuellen Strategie-Sale ist AoE 2 um 65 Prozent von 33 auf 11,50 Euro reduziert. Bannerlord kostet regulär 50 Euro. Durch den Rabatt und das Bundle spart ihr jedoch zusätzlich 20 Prozent. Das ergibt einen Gesamtpreis von 49 Euro und ein Gesamtersparnis von 34 Euro.

Wer schon eines der beiden Spiele besitzt, kann übrigens trotzdem den Bundle-Rabatt von 20 Prozent anwenden und sparen, ohne für beide Titel zu bezahlen.

Die Spiele im Detail

Mount & Blade 2: Bannerlord

2:08 Mount & Blade 2: Bannerlord - Singleplayer-Gameplay: Kampagnen-Karte, Städte, Kämpfe und viel mehr

Genre: Strategie/Open-World | Entwickler: Tale Worlds Entertainment | Release: Oktober 2022

Mount & Blade 2: Bannerlord ist eine Mischung aus RPG, Strategiespiel und Kampfsimulation in einer großen Sandbox. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und bahnt euch mit Erkundungen, Überfällen und Eroberungen euren Weg, um auf den Schlachtfeldern Calradias Ruhm und Ehre zu erstreiten. Weiter stellt ihr Armeen auf, betreibt Politik und Handel, schmiedet Waffen und verwaltet euer Lehen.

Age of Empires 2: Definitve Edition

PLUS 10:13 Platz 1: Age of Empires 2 - »Das zeigt, dass die Welt in Ordnung ist« - Die zehn besten Strategiespiele

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Forgotten Empires, Tantalus Media, Wicked Witch, World's Edge, CaptureAge | Release: November 2019

In Age of Empires II müsst ihr euer strategisches Können unter Beweis stellen und so euren Weg zu wahrer Größe ebnen. Die Definitive Edition ist die Remastered-Version des legendären Echtzeitstrategiespiels von 1999 und liefert euch eine verbesserte Grafik, einen überarbeiteten Soundtrack, den neuen Koop-Modus und alle bisher veröffentlichten Erweiterungen.

Age of Empires gibt es inzwischen sogar für euer Smartphone. Unser wagemutiger Redakteur Rainer Hauser hat es für euch getestet und war trotz geringer Erwartungen enttäuscht. Die ganze Geschichte findet ihr in der Box oben. Außerdem verraten wir euch, warum der Erfolg von Mount & Blade 2: Bannerlord auch Schattenseiten hat.