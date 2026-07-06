Neu bei Steam: Die eine Piraten-Open-World, die damals gefühlt alle liebten, kommt zurück

Diese Woche schaut die halbe Gaming-Welt zurück in die Karibik: Mit Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommt ausgerechnet der Serienteil, den viele von euch bis heute für den besten halten, ein komplettes Remake.

Und drumherum ist ordentlich was los. Kaum läuft der Summer Sale am Donnerstag aus, trauen sich die großen Publisher wieder mit Vollpreisware nach vorn: von Palworlds großem 1.0-Sprung über College-Football bis zum gemütlichen Katzen-Postamt. Wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Releases für euch zusammen.

Das Highlight der Woche: Assassin's Creed Black Flag Resynced

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft | Release: 9. Juli 2026 (Steam)

Black Flag ist für viele von euch bis heute das beste Assassin's Creed überhaupt: das mit den Piraten, der offenen Karibik und der Jackdaw, für die man jeden Hauptquest-Marker gern mal links liegenließ. Genau dieses Spiel bringt Ubisoft jetzt zurück, und zwar nicht als schnell aufpolierten Remaster, sondern als vollwertiges Remake.

Ihr segelt wieder als Pirat Edward Kenway durchs Goldene Zeitalter der Piraterie, liefert euch Seeschlachten, entert gegnerische Schiffe, meuchelt euch an Land durch die Menge und geht auf Schatzsuche, während im Hintergrund ein Sea Shanty läuft.

Technisch wurde Resynced von Grund auf mit der neuesten Anvil-Engine neu gebaut, derselben Technik, die auch hinter Assassin's Creed Shadows steckt. Vom Originalcode ist nichts übrig. Das sorgt für neue Grafik samt Raytracing und dynamischem Wetter, ein überarbeitetes Kampfsystem, besseren Parkour und endlich entschärfte Verfolgungsmissionen. Dazu kommen neue Story-Inhalte rund um Blackbeard und Stede Bonnet, drei neue Offiziere für eure Crew und frisch aufgenommene Szenen mit Original-Sprecher Matt Ryan.

Ubisoft nennt das Ganze ausdrücklich ein originalgetreues Remake, keinen Remaster. Multiplayer und der Freedom-Cry-DLC des Originals sind allerdings nicht mit dabei. Zum Launch ist der Titel Steam-Deck-verifiziert und setzt auf Denuvo als Kopierschutz. Ob sich die Rückkehr in die Karibik lohnt, erfahrt ihr in Kürze in unserem Test.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 6. Juli 2026

Esports Manager 2026: Ihr baut hier eine E-Sport-Truppe von der Pike auf, scoutet Spieler, verhandelt Verträge und Sponsoren und schickt euer Team in Counter-Strike-Turniere.

Dienstag, 7. Juli 2026

Moonlight Peaks: Wer sein Farming lieber mit einer Prise Grusel mag, ist hier richtig. Ihr spielt das Kind von Graf Dracula, das raus aus Papas Schatten will, bewirtschaftet eine verlassene Farm, braut Tränke, lernt Zaubersprüche und datet die übernatürliche Nachbarschaft aus Werwölfen, Hexen und Meerjungfrauen. Rund zwei Dutzend Figuren stehen zum Anbandeln bereit, in der ersten Woche gibt es das Ganze mit 15 Prozent Rabatt.

Wer sein Farming lieber mit einer Prise Grusel mag, ist hier richtig. Ihr spielt das Kind von Graf Dracula, das raus aus Papas Schatten will, bewirtschaftet eine verlassene Farm, braut Tränke, lernt Zaubersprüche und datet die übernatürliche Nachbarschaft aus Werwölfen, Hexen und Meerjungfrauen. Rund zwei Dutzend Figuren stehen zum Anbandeln bereit, in der ersten Woche gibt es das Ganze mit 15 Prozent Rabatt. DOOM: The Dark Ages – Revelations (DLC): Die erste große Bezahl-Erweiterung zu The Dark Ages wirft den Slayer verwundet und verraten ins Fegefeuer. Id Software verspricht 10 bis 12 Stunden und damit mehr Umfang als beide Eternal-DLCs zusammen, dazu neue Level, neue Dämonen und mit dem Chain Spear eine neue Waffe. Für alle Spieler gibt es parallel gratis das Update Ripatorium 3.0.

2:27 Ihr habt noch nicht genug von Doom: The Dark Ages? Gut, denn jetzt kommt die Erweiterung Revelations – und zwar schon in wenigen Wochen

Mittwoch, 8. Juli 2026

NTE: Neverness to Everness: Ein kostenloses Open-World-Action-RPG mit Gacha-System. In der Stadt Hethereau jagt ihr als Anomalie-Jäger mit eurer Crew mysteriöse Fälle, inklusive Fahrzeugen und frei befahrbarer Stadt. Die Steam-Version startet direkt mit dem 1.2-Content und unterstützt Cross-Progression mit den bereits laufenden Plattformen.

Donnerstag, 9. Juli 2026

EA Sports College Football 27: Die wiederbelebte College-Football-Reihe schafft es zum allerersten Mal auf den PC, nachdem die Vorgänger CF 25 und 26 Steam und Co. noch links liegen ließen. Mit an Bord sind die üblichen Modi von Dynasty über Road to Glory bis Ultimate Team.

Die wiederbelebte College-Football-Reihe schafft es zum allerersten Mal auf den PC, nachdem die Vorgänger CF 25 und 26 Steam und Co. noch links liegen ließen. Mit an Bord sind die üblichen Modi von Dynasty über Road to Glory bis Ultimate Team. Backyard Baseball: Die Arcade-Neuauflage bringt 11 aufgehübschte Stadien, 24 Teams und die 30 altbekannten Backyard Kids zurück, erstmals sogar mit Online- und lokalem Koop. Es ist der erste originale Backyard-Sports-Titel seit 2015.

Die Arcade-Neuauflage bringt 11 aufgehübschte Stadien, 24 Teams und die 30 altbekannten Backyard Kids zurück, erstmals sogar mit Online- und lokalem Koop. Es ist der erste originale Backyard-Sports-Titel seit 2015. Cat Mail Co.: Der Cozy-Titel der Woche. Ihr übernehmt ein verschlafenes Insel-Postamt für Katzen, sortiert, wiegt, stempelt und liefert Pakete aus, tagsüber entspannt und nachts mit ein bisschen Magie im Ablauf. Wahlweise allein oder mit bis zu vier Leuten im Koop, eine kostenlose Demo gibt es schon jetzt.

Freitag, 10. Juli 2026

Echoes of Aincrad: Das erste Sword-Art-Online-Spiel, in dem ihr nicht Kirito, sondern einen eigenen Avatar steuert. Es gibt einen optionalen Death-Game-Modus mit Permadeath für die ganz Harten.

3:17 Echoes of Aincrad: Im erfolgreichsten Fantasy-Spiel aus dem Steam Next Fest treten jede Menge bekannte Anime-Charaktere auf

Palworld: Nach rund zweieinhalb Jahren im Early Access erreicht der Survival-Crafting-Hit mit Kreaturenfang endlich Version 1.0. Mit dabei sind unter anderem ein neues Fluggerät, die World-Tree-Endgame-Region, neue Pals und PvP. Entwickler Pocketpair spricht vom bislang größten Update überhaupt und packt satte 27 Seiten Patchnotes aus.

Nach rund zweieinhalb Jahren im Early Access erreicht der Survival-Crafting-Hit mit Kreaturenfang endlich Version 1.0. Mit dabei sind unter anderem ein neues Fluggerät, die World-Tree-Endgame-Region, neue Pals und PvP. Entwickler Pocketpair spricht vom bislang größten Update überhaupt und packt satte 27 Seiten Patchnotes aus. GERONIMO (Early Access): Nach jahrelanger Coming-Soon-Phase hat der Taktik-VR-Shooter endlich ein Datum. Als Spezialeinheit à la Ready or Not führt ihr Einsätze durch, mit Breaching, tiefer Waffen- und Charakteranpassung und Training, solo oder im Sechser-Squad. Einziger Haken: Das Ganze läuft ausschließlich in VR.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Damit ist die Woche breit und deutlich besser als die vergangene aufgestellt: Action- und Open-World-Fans stürzen sich auf Black Flag Resynced, Survival-Freunde auf Palworld, und wer es lieber ruhig mag, sortiert Pakete im Katzen-Postamt. Schreibt uns gern in die Kommentare, welcher Titel bei euch direkt auf der Wunschliste oder im Warenkorb landet!