Im Steam Sale gibt es starke Weltkriegs-Strategie für unter 5 Euro

Weltkriegs-Strategiespiele sind auch 2023 anscheinend noch ziemlich angesagt. Immerhin wurde erst vor kurzem Company of Heroes 3 veröffentlicht, und später im Jahr soll außerdem noch Men of War 2 erscheinen. Falls ihr mit beiden Spielen Nichts anfangen könnt, oder einfach noch mehr Strategiespiele wollt, dann könnt ihr euch gerade ein Schnäppchen im Steam Sale sichern.

Das ist Sudden Strike 4

In Sudden Strike 4 befehligt ihr wie in Company of Heroes und ähnlichen Titeln Einheiten und Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg in Echtzeit-Schlachten. Wie vorherige Teile der Reihe setzt man aber auf möglichst realistische und anspruchsvolle Gefechte, bei denen jeder Soldat und geschicktes Taktieren zählt. Der hohe Anspruch gefiel uns auch im Test:

Momentan ist das Strategiespiel auf Steam deutlich reduziert und schon ab 5 Euro zu haben. Für knapp 20 Euro bekommt ihr dagegen das Komplettpaket mit allen Erweiterungen. Doch auch das Hauptspiel allein lohnt sich schon für Strategiefans.

Das enthält jeweils eine große Kampagne für die drei Fraktionen: Sowjetunion, Deutschland und die alliierten Streitkräfte von Briten und Amerikanern. Die insgesamt 21 Missionen sind lang, aber auch abwechslungsreich und lassen uns teilweise dieselben historischen Schlachten auf verschiedenen Seiten erleben. Sie teilen sich in mehrere Zwischenziele auf, die wir hintereinander erfüllen müssen.

Sudden Strike erfordert taktisches Vorgehen, denn verlorene Einheiten sind nur schwer zu ersetzen.

Ebenfalls enthalten ist ein Multiplayer- und Scharmützel-Modus, der nicht der Schwerpunkt des Spiels ist und nur vier Karten bietet, aber auch Spaß machen kann. Die Grafik von 2017 ist zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, Sudden Strike 4 kann sich aber durchaus auch heute noch sehen lassen. Insgesamt bekommt ihr für gerade mal fünf Euro ein überzeugendes Komplettpaket.

Was haltet ihr von Sudden Strike 4? Werdet ihr dem Strategiespiel im Steam-Sale eine Chance geben? Oder habt ihr mit Company of Heroes 3 erstmal genug Schlachten zu schlagen? Habt ihr Sudden Strike 4 vielleicht schon selbst gespielt und könnt es empfehlen oder wollt davon abraten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!