Steam-Spieler wurde vor 7 Jahren gebannt, jetzt verschwindet dieser Schandfleck aus seinem Profil

Wer in alten Call of Dutys cheatet, wird auf Steam dafür gebannt.

Die meisten von uns haben in ihrer Jugend irgendeinen Mist gebaut. Hausaufgaben abgeschrieben, Kaugummi unter den Stuhl geklebt, Musik-CDs gebrannt, sich die Haare vorne hochgegelt - und ja, einige von uns haben auch mal gecheatet. Ende der 90er war das noch keine große Sache, da wurdest du auf der LAN dann eben am Schlüpper aufgeknüpft und gut ist.

Heutzutage sieht die Sache anders aus.

Im Zeitalter digitaler Plattformen bleiben die Sünden der Jugend bisweilen unvergessen. Zum Beispiel auf Steam. Wer in einem von Valves Spielen betrügt, bekommt einen sogenannten VAC Ban , wird also über Valves hauseigene Valve Anti Cheat -Software gebannt und - das kommt oben drauf - gebrandmarkt.

Auf eurem Profil können andere Leute dann sehen, dass ihr in Vergangenheit gecheatet habt, quasi ein öffentlich zugänglicher Klassenbucheintrag. Mittlerweile hat zumindest dieses öffentliche Brandmal ein Ablaufdatum - und das sorgt aktuell auf Reddit für muntere Diskussionen.

Der Schandfleck verschwindet endlich!

Reddit-User BigSneeze0021 hat vor rund 7 Jahren, genauer 2.499 Tagen, mal im alten Call of Duty: Modern Warfare 2 gecheatet. Die PC-Fassung von CoD lief ebenfalls über Valves Anti-Cheat-Software, deshalb bekam er dafür einen VAC Ban. Jetzt ist die Zeit der Rehabilitation gekommen - nach exakt 2.500 Tagen lässt Valve die User wurde wegen Cheaten gebannt -Meldung vom Profil verschwinden:

Der VAC Ban selbst bleibt allerdings permanent. Wer einmal gecheatet hat, wird für immer vom jeweiligen Spiel ausgeschlossen. User BigSneeze0021 hat noch Glück im Unglück, weil er in keinem von Valves eigenen Spielen betrogen hat, sondern nur in einem Drittanbieterspiel - Call of Duty, das die gleiche Anti-Cheat-Software nutzt.

Denn: Wer beispielsweise in Counter-Strike betrügt, wird gleich für alle Valve-Spiele gebannt, beispielsweise Team Fortress 2 oder Dota 2. BigSneeze0021 hat auf die immerhin noch Zugriff, Modern Warfare 2 bleibt aber verwehrt.

Diskussionen um das Ablaufdatum

Jetzt wissen wir nicht, ob BigSneeze vor sieben Jahren noch LittleSneeze war und längst aus den eigenen Fehlern gelernt hat, aber zumindest User LeetModule illustriert die Folgen solcher jahrealten Vergehen:

Ich habe meinen Bann seit 4.426 Tagen. Damals war ich ein wütendes Kind, das unbedingt in Counter-Strike Source abgehen wollte. Ich wurde damals für einen Wallhack gebannt, bereute das schon vor all den Jahren sehr und habe den Steam-Account auch als Warnung an mich selbst behalten. Dann habe ich irrsinnig viel CS:GO gespielt, bin ohne Hilfsmittel gut darin geworden und wurde permanent runtergemacht wegen der VAC-Ban-Meldung auf meinem Profil. Lasst die Finger von Cheats, Leute. Reddit-User LeetModule

In anderen Threads zum gleichen Thema finden diese Diskussionen über Valves Umgang mit Cheats seit Jahren statt. Beispielsweise wurde User ... ohje ... User cS47f496tmQHavSR gebannt, weil er im Singleplayer von CoD Black Ops 3 einen Trainer verwendet hat, um leichter durch die Story zu kommen.

Jetzt hat mein acht Jahre alter Account mit fast 1.400 Spielen eine schöne, kleine Bann-Nachricht, obwohl VAC Bans eigentlich nur für Vergehen im Multiplayer ausgesprochen werden dürfen. Reddit-User cS47f496tmQHavSR

Valve verfolgt in puncto Cheats eine strikte Marschroute, es gibt kaum Möglichkeiten, einen ausgesprochenen VAC Ban rückgängig zu machen, solange er nicht durch einen Bug oder technische Fehler verursacht wurde.

Das System unterscheidet hier logischerweise nicht, ob dieses Vergehen vor fünf oder zehn Jahren stattgefunden hat oder wie alt beziehungsweise reif die betroffenen Personen damals waren. Was denkt ihr darüber?