Der Steam Spring Sale endet in wenigen Stunden: Alle unsere Empfehlungen in der Übersicht

Wenn ihr noch ein paar gute Angebote im Steam Sale ergattern wollt, müsst ihr euch schneller rüberschwingen als ein Ninja. Auch Sekiro ist im Spring Sale satt reduziert.

Zwar macht sich der Frühling bei einem Blick aufs Thermometer noch nicht so ganz überzeugend bemerkbar, der Steam Spring Sale ist aber trotzdem im vollen Gange. Genauer gesagt ist die große Rabattaktion sogar schon fast vorbei. Sie endet heute, am 20. März 2025, um 19:00 Uhr.

Falls ihr eure geplanten Käufe bisher aufgeschoben habt, dann solltet ihr nicht länger zögern. Wer einen letzten Blick auf die teils gewaltigen Rabatte werfen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Wir zeigen euch noch einmal all unsere Empfehlungsartikel auf einen Blick. Da ist garantiert was für euch dabei, egal welchen Genres ihr anhängt. Viel Spaß beim Stöbern!

1:20 Der riesige Steam Spring Sale steht kurz bevor, der Trailer verrät bereits die ersten Angebote

Unsere Tipps aus dem Sale

Als allererstes findet ihr nachfolgend unsere große Übersicht zum Spring Sale, in der wir bereits einige der besten Angebote für euch aufgelistet haben. Reduziert sind unter anderem der Ghost of Tsushima - Director's Cut, Star Wars Outlaws, Dragon Age: The Veilguard und Hogwarts Legacy.

Kurze Spielzeit, großes Glück

Wer nicht viel Zeit mitbringt und darauf bedacht ist, seinen Pile of Shame durch diesen Sale nicht allzu sehr anwachsen zu lassen, für den hat Kollegin Elena eine Liste mit acht Spielen zusammengestellt, die ihr schnell durchspielen könnt. Mit dabei sind unter anderem der wunderschöne Platformer Gris und der actionreiche Shooter Titanfall 2.

Diese Open Worlds erwarten euch

Auch für Fans von gigantischen Open Worlds hat der aktuelle Steam Sale etwas zu bieten. Wer sich gerne stundenlang in virtuellen Welten verliert, für den sind Assassin's Creed: Origins, Red Dead Redemption 2 oder Metro: Exodus vielleicht genau das Richtige. Noch mehr Tipps findet ihr hier:

Klassiker im Sale

Natürlich sind auch viele ältere Titel im Spring Sale reduziert. Doch das Alter eines Spiels sagt ja rein gar nichts über seine Qualität aus. Die zeitlosen Klassiker Portal 2, Dragon Age: Origins und Final Fantasy 9 sind aktuell besonders günstig.

Erbauliche Angebote

Und auch Aufbau-Freunde gehen im Spring Sale nicht leer aus. Wer gerne an mittelalterlichen Dörfern, Städten und Burgen schraubt, der sollte einen Blick auf Tiny Glade, Manor Lords und Foundation werfen. Doch auch für Fans modernerer Epochen ist bei den aktuellen Aufbau-Angeboten garantiert etwas dabei.

Das hat die Konkurrenz zu bieten

Und falls ihr keine Lust auf den Steam Sale habt, aber trotzdem schon mal hier seid, dann empfiehlt euch Kollegin Elena in diesem Sammelartikel acht Spiele, die aktuell in den Konkurrenz-Stores Gog und Epic im Angebot sind; darunter unter anderem das Deus Ex: Mankind Divided, den eiskalten Survival-Hammer Frostpunk und Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Nach dem Steam Sale ist natürlich vor dem Steam Sale. Jede Woche mittwochs werden neue Angebote in der Midweek Madness freigeschaltet, die wir euch vorstellen. Und auch viele neue Sale-Daten sind schon bekannt, darunter die großen Rabattaktionen im Frühling und Sommer. Hier lest ihr, wann die Sales 2025 starten.

Früher hat Valve aus den Sale-Daten ein großes Geheimnis gemacht – allerdings sind die Daten zuverlässig immer vorher geleakt. Seit ein paar Jahren werden sie nun offiziell im Voraus bekannt gegeben. Unter anderem auch, damit sich Entwickler mit ihren Titeln frühzeitig dafür registrieren können. Praktisch natürlich auch für euch!