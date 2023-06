Forever Skies: Survival in luftiger Höhe begeistert Steam-Spieler, trotz großem Kritikpunkt

Auf Steam begeistert ein neues Survival-Spiel die Massen. Wie gut ist Forever Skies? Wir fassen die ersten User-Reviews für euch zusammen.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen? 5.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam! So viele haben in den letzten Tagen nämlich Forever Skies eine Chance gegeben.

Das neue Survivalspiel, bei dem ihr in selbstgebauten Luftschiffen über eine zerstörte Stadt hinwegschwebt und Ressourcen für euer Überleben sucht, ist am 22. Juni in den Early Access gestartet und sammelt gerade »sehr positive« User-Reviews.

Doch warum kommt der Titel so gut weg und für wen eignet sich Forever Skies? Wir haben für euch die wichtigsten Eindrücke der Community zusammengetragen und benennen die Stärken und Schwächen des an Subnautica erinnernden Luftschiff-Spiels.

Zur Einstimmung seht ihr hier den aktuellen Trailer:

Wie bewerten die User auf Steam Forever Skies?

Am Sonntagmorgen, den 25. Juni 2023, stehen auf der Steam-Seite von Forever Skies sehr beachtliche 88 Prozent positiver Reviews zu Buche. Insgesamt haben 552 User eine Rezension geschrieben, davon vergeben 485 einen Daumen nach oben.

ObiSam2017 geizt nicht mit Lob, sein Fazit nach zehn Spielstunden fällt enthusiastisch aus: »Eines der besten Survival-Spiele, die je gemacht wurden, eine wirklich gute und einzigartige neue Idee.« Deutlich verhaltener äußert sich dagegen EtarnalAzure, der über acht Stunden in die Early-Access-Version gesteckt hat:

»Das ist eine Empfehlung, ABER nur knapp. [...] Das, was da ist, ist anständig, aber nicht genug, um sich sozusagen ›selbst zu amüsieren‹. Wenn man die verschiedenen Außenposten einmal gesehen hat, hat man sie alle gesehen, auch wenn einige unterschiedliche Layouts haben. Ehrlich gesagt ist es ein anständiges Spiel, nicht großartig, aber auch nicht schlecht. Überdurchschnittlich gut, 7/10.«

Solche Außenposten und Luftschiffe könnt ihr in Forever Skies selbst errichten.

Genauso viel Zeit hat User Artemus Skotchberry mit Forever Skies verbracht. Er schreibt: »Bisher kann man es am besten als ähnlich wie Raft beschreiben, nur dass es in der Luft fliegt und die Verschmutzung darunter schwebt. Es hat das Potenzial, mich zu fesseln, und fördert den Wunsch nach Erkundung, aber ich brauche dieses ›Gefühl der Gefahr‹, wie es ein guter Freund ausdrückte, um wirklich in dieser Welt bleiben und überleben zu wollen.«

Laut mehreren Steam-Usern eigne sich Forever Skies vor allem für Fans von Subnautica und Raft, auch im neuen Survival-Spiel von Entwickler Far From Home könnt ihr etwa eine Basis bauen, während ihr der Story folgt.

Forever Skies - Screenshots zum Survivalspiel mit Subnautica-Anleihen ansehen

Was kritisieren die Spieler an Forever Skies?

Beim Durchsehen der Steam-Reviews wird immer wieder ein Kritikpunkt genannt: Die Early-Access-Version des Survivalspiels besitzt noch nicht allzu viele Inhalte (maximal zehn Stunden Spielzeit) und die Geschichte hört abrupt auf. »Es ist wirklich gut, eigentlich ein bisschen zu gut, um wahr zu sein«, schreibt Soylent.

»Es ist eine erweiterte Demo, oder Teil 1 einer mehrteiligen Geschichte. Ich hatte viel Spaß, bis ich einen Punkt erreicht habe, an dem ich nicht mehr weiterkomme, und eine ›Danke fürs Spielen‹-Nachricht erhalte: ›Wir sehen uns in 3-4 Monaten‹«.

Der Boden ist in Forever Skies verseucht (grüne Wolken), ihr müsst deshalb zwischen den Wolken ein neues Heim errichten.

Reviewer BohDoubleB zeigt sich enttäuscht: »Das Spiel hat so viel Potenzial, aber im Moment ist es nur eine teure Demo, die man in nur ein paar Stunden ›besiegen‹ kann. Es ist auch eine Schande, sie haben bei der Lore richtig coole Ansätze.« Ein Tester, der sich lediglich H nennt, geht auch mit dem Rest des Spiels hart ins Gericht:

»Es gibt so wenig Spiel, und so viele seiner Kernfunktionen sind schlecht implementiert, dass ich eine Empfehlung für äußerst unangebracht halte. [...] Nahrung, Wasser, Treibstoff und Ruhepausen verringern sich in einem irrsinnigen Tempo, was bedeutet, dass man nichts anderes zu tun hat, als sie ständig aufzufüllen. [...] Wäre dies eine riesige, erforschbare Welt, in der es eine Million Dinge zu entdecken gäbe, könnte man die übereifrigen Mechaniken vielleicht verzeihen, aber dies ist keine Welt. Du treibst zwischen drei Arten von identischen Strukturen über einem wirbelnden Meer von Grün«

Kommt ein Test von GameStar?

Um euch einen eigenen Eindruck vom Spiel und eine gewohnt kompetente Kaufberatung zu liefern, stürzt sich auch die GameStar-Redaktion in Forever Skies. Aktuell bereitet Autor Martin Deppe die Motoren seines Luftschiffes für einen Kaltstart vor; mit dem Early-Access-Test dürft ihr Anfang Juli rechnen.

Derzeit befindet sich Forever Skies im Angebot, zum Launch der Early-Access-Version gibt es 20 Prozent Rabatt auf den Standardpreis von knapp 29 Euro. Der Titel wird sich laut Entwicklerplänen rund ein Jahr in dieser Testphase befinden und bis zum finalen Release unter anderem mit einem Koop-Modus für vier Spieler, neuen Orten im Spiel und mehr Bauelementen erweitert.