Steam: Termin für Lunar Sale 2021 ist geleakt

Wenn es um die Termine kommender Steam Sales geht, dann schweigt der Plattform-Betreiber Valve in der Regel. Stattdessen starten die großen und kleinen Rabattaktionen meistens ohne vorherige Ankündigung.

Sales sind für Steam und Entwickler ein lohnenswertes Geschäft. 2020 ist die Plattform ein weiteres Mal gewachsen, unter anderem dank gesteigerten Verkaufszahlen:

Gänzlich ohne Vorwissen muss es trotzdem nicht vonstatten gehen. Ein aktueller Leak, über den die von Valve unabhängige Steam-Datenbank SteamDB berichtet, verrät, dass der nächste Sale bereits in einem Monat startet.

Steam Lunar Sale beginnt im Februar

Gemäß der Angaben von SteamDB findet der erste größere Sale des neuen Jahres in etwa vier Wochen statt: Vom 11. bis zum 15. Februar 2021 wird auf Steam das chinesische Neujahrsfest mit einer Rabattaktion begleitet. Beginnen dürfte der Sale wie gewohnt um 19 Uhr deutscher Zeit.

Die Informationen stammen wie bei früheren Leaks aus der Hand von Entwicklern, die frühzeitig von Valve über den nächsten Sale informiert worden sind. Offiziell bestätigt sind die Angaben bisher aber nicht.

Der Termin dürfte trotzdem realistisch sein. Das chinesische Neujahrsfest findet in diesem Jahr am 12. Februar statt - also exakt im Zeitrahmen des geleakten Sale-Termins. Schon im vergangenen Jahr hielt Valve in den Tagen rund um die Feierlichkeiten einen Sale ab.

Steam Festival findet davor statt

Der Lunar Sale ist aber nicht das erste Steam-Event des noch jungen Jahres. Bereits zuvor findet vom 3. bis zum 9. Februar das Steam Game Festival statt. Wie bereits im Sommer und Herbst zuvor könnt ihr dann erneut zahlreiche Demos zu kommenden Spielen ausprobieren.

Welche Spiele zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Allerdings sind zum Game Festival Februar 2021 nur Spiele teilnahmeberechtigt, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Festival veröffentlicht werden und über eine öffentlich spielbare Demo verfügen.

Zusätzlich zu den Demos plant Valve verschiedene Aktionen abzuhalten, unter anderem Livestreams und Entwickler-Fragerunden.

Spannende Angebote gibt es bereits jetzt

Bis zum nächsten großen Sale müsst ihr aber nicht unbedingt warten, um das eine oder andere interessante Spiel günstiger zu erwerben. In der aktuellen »Midweek Madness« sind Dragon Ball FighterZ oder Warhammer: Vermintide 2 für wenige Euro zu haben:

Beeilung angesagt: Einige der Rabatte gelten nur noch wenige Stunden. Die nächsten Angebote warten aber sicherlich bereits schon.