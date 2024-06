Ein innovatives Survivalspiel macht jetzt die Steam-Bestseller unsicher

Maske auf, Erfolg an: Ein neues Survival-Spiel startet auf Steam durch.

Wir geben zu: Wer nicht auf Survival-Spiele steht, muss seit etwa zehn Jahren sehr stark sein. Gefühlt jeden Tag geht ein neuer Genrevertreter an den Start und buhlt um Aufmerksamkeit. Wer allerdings das Genre liebt, bekommt eine stetig größere Auswahl. So wieder geschehen auf Steam – diesmal mit einem kreativen, neuen Ansatz.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Welche Steam-Geheimtipps gerade unter dem Radar fliegen, könnt ihr hier nachlesen:

Schnell zu den Highlights:

Soulmask

1:59 Große Schlachten, Basenbau und Co.: Soulmask zeigt sich im Trailer von seiner besten Survival-Seite

Soulmask heißt also der neue Survival-Hype auf Steam, so so. Und das ist nicht übertrieben: Das Spiel erreicht in der Release-Woche an der Spitze über 38.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Das klingt erstmal nicht weltbewegend, deutet aber auf hunderttausende verkaufte Einheiten hin. Schließlich spielt nicht jeder User gleichzeitig. Dazu passt Platz 7 in den Steam-Topsellern der Vorwoche.

Der innovative Kern des Pudels: Das steinzeitliche Open-World-Survivalspiel dreht sich um mächtige Masken, die euch unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Im Laufe eures Überlebenskampfes, zwischen Gegnerverkloppen, Basenbauen und Ausrüstung herstellen, werdet ihr neue Masken finden, die andere Spielstile erlauben.

Zählt ihr euch eher zu Anfängern des Genres oder sucht eine stressfreie Spielerfahrung? Dann haben wir hier ein paar etwas entspanntere Survival-Spiele für euch gesammelt:

Singleplayer & Multiplayer 7 starke Survival-Spiele, die perfekt für Anfänger geeignet sind von Christian Just

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Mit Rust kehrt ein alter Hase des Survival-Genres in die Topseller zurück. Der Grund findet sich im jüngsten Steam-Sale, durch den das Spiel um 50 Prozent reduziert erhältlich war.

Was haltet ihr von den Steam-Topsellern in dieser Woche? Habt ihr schon ungeduldig auf frisches Futter für euren Survival-Appetit gewartet? Oder ödet euch das Genre nur noch an? Schreibt es gerne in die Kommentare!