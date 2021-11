Steam Trends: Diese Spiele sind aktuell (wieder) richtig spanennd

Dass man gerade mal nichts zu zocken hat, ist eigentlich ein Ding der Vergangenheit. Die meisten von euch haben nämlich garantiert eine vollgepackte Steam-Bibliothek und einen noch größeren Pile of Shame:

Viel schwieriger ist die Entscheidung, mit welchem Spiel man seine kostbare Freizeit verbringen sollte. Zwar gibt es hier natürlich kein Richtig und kein Falsch, solange man Spaß hat – aber dann könnten wir euch an dieser Stelle auch einfach empfehlen, nochmal The Witcher 3 durchzuspielen.

Stattdessen schauen wir uns an, was die aktuellen Spieletrends auf Steam sind. Welche neuen Spiele sind besonders beliebt? Warum wird ein altes Spiel plötzlich wieder von hunderten Spielern gespielt? Wo passiert gerade was Spannendes? In diesem Artikel erfahrt ihr es.

Halo Infinite

Die Veröffentlichung des Multiplayer-Modus von Halo: Infinite kam aus dem Nichts – und schlug ein wie eine Bombe. Kein Wunder also, dass es aktuell zu den meistgespielten Spielen zählt: Allein auf Steam waren am Release-Abend über 270.000 Spieler online, dazu kommen natürlich noch Spieler aus dem Microsoft Store und auf der Xbox via Crossplay. Sogar Smartphone-Spieler mischen per Streaming via Microsofts XCloud mit.

Wenn ihr Multiplayer-Shooter mögt, solltet ihr unbedingt einen Blick riskieren: Der Multiplayer ist kostenlos, technisch vollkommen einwandfrei und macht richtig viel Spaß – egal, ob ihr nun im Ranglisten-Modus aufsteigen wollt oder nur mal zehn Minuten zwischendurch totschlagen wollt. Große Kritik gibt es lediglich für das merkwürdige Fortschrittssystem des Battle Pass.

Kingdom Two Crowns

Eigentlich ist Kingdom Two Crowns ein alter Hut. Der Mix aus Strategie, Aufbauspiel und Tower Defense ist bereits 2018 erschienen und dümpelte bei wenigen hundert Spielern täglich herum. Doch aktuell sind es ganz plötzlich über 3.700 und damit sogar mehr als zum Release.

Das liegt am ersten großen Premium-DLC Norse Lands, der in der Nacht auf den 16. November 2021 veröffentlicht wurde. Dieser liefert eine komplett neue Kampagne, die das Mittelalterspiel in ein Wikinger-Setting packt.

Zur Feier des Release ist Kingdom Two Crowns aktuell um 60 Prozent reduziert (8 statt 20 Euro). Ob das Strategiespiel für euch das richtige ist, lest ihr in unserem Test:

Tavern Master

Nochmal Mittelalter, nochmal Aufbauspiel: Tavern Master ist seit dem 15. November auf Steam erhältlich und begeistert aktuell die Spieler. Nicht nur fallen 88 Prozent der Steam Reviews positiv aus, auch die Spielerzahlen sind für einen Indie-Titel überraschend stark: Über 2.000 Spieler gleichzeitig und die Zahlen steigen weiter an.

Wie der Name schon verrät, stampft ihr hier eure eigene mittelalterliche Taverne aus dem Boden: Tische und Bänke platzieren, eine Küche einrichten, Gästezimmer bauen, und, und, und. Wer Aufbauspiele und das Mittelalter mag, könnte hier gut aufgehoben sein – egal ob ihr einfach nur eine schöne Taverne hochziehen oder die Einnahmen maximieren wollt, indem ihr Sitzordnung, Preise und Gehälter eurer Mitarbeiter bis ins kleinste Detail anpasst.

Mafia: Definitive Edition: Die optisch stark verbesserte Definitive Edition gibt’s aktuell im Sale um 50 Prozent reduziert.

Bright Memory Infinite wurde kürzlich veröffentlicht und hat sich in unserem Test als spaßige Shooter-Kampagne entpuppt.

