Steam: Neuer User-Rekord & Herbst-Sale wirbeln die Bestseller durch

Bei Valve wird Gabe wohl die ein oder andere Runde Schaumwein springen lassen, denn es gibt Grund zu feiern: Noch nie waren so viele User gleichzeitig online wie am gestrigen Tag! Genau genommen tummelten sich zeitweise 27.384.959 Menschen auf der Plattform.

Zu verdanken hat man diesen neuen Bestwert wohl vor allem dem derzeit laufenden Herbst Sale, doch auch das Thanksgiving-Wochenende in den USA dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben. Alle Infos zum Sale und den besten Angeboten gibt's hier:

105 10 Übersicht Steam Herbst Sale 2021: Alle Infos und coole Angebote!

Und wie wirken sich User-Rekord und Herbst Sale auf die allwöchentliche Bestseller-Liste aus? Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Top 10 werfen, die vor allem von großen AAA-Blockbustern dominiert wird.

Der LS22 thront ganz oben

Die Spitze der dieswöchigen Charts erklimmt der Landwirtschafts-Simulator 22. Wer noch einen Beweis benötigt hat, dass in vielen Spielern der Wunsch nach dem virtuellen Landleben schlummert: Hier ist er! Laut SteamDB heizen derzeit bis zu 100.000 Menschen mit ihrem Trekker übers Feld.

Wenn ihr auch zu den aufstrebenden Stars der Landwirtschaft gehört, haben wir übrigens etwas vorbereitet, um euch auf dem Weg zu den dicksten Kartoffeln zu unterstützen: unser GameStar-Sonderheft zum Landwirtschafts-Simulator 22!

15 10 GameStar Sonderheft Tipps, Tricks und Guides zum Landwirtschafts-Simulator 22

Battlefield 2042 hat Probleme, Cyberpunk 2077 jubelt

Auf Platz 2 landet Battlefield 2042. Der neue DICE-Shooter reiht sich in die immer länger werdende Schlange an holprigen Launches im Jahr 2022 ein, kann aber auf den ersten Blick trotzdem viele Spieler von sich überzeugen. Das Problem offenbart sich erst bei genauerem Hinsehen, denn die Zahlen zeigen einen deutlichen Abwärtstrend. Es bleibt abzuwarten, ob DICE das Ruder bald wieder herumreißen kann.

Platz 3 geht an Cyberpunk 2077. Das ebenfalls zum Launch bei vielen Spielern in Ungnade gefallene Rollenspiel von CD Projekt Red erlebt derzeit dank des Herbst Sales ein erfreuliches Comeback. Doch das ist nicht der einzige Grund für die neue Blütezeit, wie euch Steffi in ihrer ausführlichen Analyse aufzeigt.

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Auf dem vierten Platz landet Red Dead Redemption 2, nach der Valve Index VR-Brille auf Platz 5 geht es weiter mit Forza Horizon 5 auf dem sechsten Platz und der Complete Edition von Horizon Zero Dawn auf Platz 7. Was fällt auf? Besonders große Open World-Abenteuer dominieren den Herbst Sale. Wenn ihr euch mal wieder Lust auf eine große Spielwelt habt, aber euer Zeitbudget arg limitiert ist, hilft euch unsere Übersicht weiter:

38 11 Bestenliste Die 28 besten, kurzen Open-World-Spiele für Leute mit wenig Zeit

Steam Verkaufs-Charts vom 22. bis 28. November 2021

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche, dabei geht es nicht um die Anzahl, sondern den generierten Umsatz. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.