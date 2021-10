Reiche Ernte mit dem GameStar-Sonderheft zum Landwirtschaft-Simulator 22

»Ferien auf dem Bauernhof«, dieses Konzept war mir als Kind komplett fremd. Schließlich wusste ich vom Hof meiner Großeltern, was Arbeit in der Landwirtschaft wirklich bedeutet: unchristliche Arbeitszeiten, viel Verantwortung für Tiere und schweres Gerät, und bei alledem ist man den Launen der Natur ausgeliefert. Eine schlechte Ernte, ein schlimmes Unwetter oder Schädlinge, und schon ist der Lebensunterhalt gefährdet. Mein Respekt für jeden, der so sein Geld verdient!

Ein Glück, dass sich der Landwirtschaft-Simulator 22 auf die positiven Seiten des Bauerndaseins konzentriert. Was aber nicht heißt, dass PC-Pflüger keine Hilfe brauchen könnten – zum Beispiel durch unser großes Sonderheft.

Vom zarten Pflänzchen zum Großbetrieb

Auf 148 Seiten machen wir euch zum erfolgreichen Großbauern, ganz egal ob ihr schon Erfahrung mit den Vorgängerspielen habt oder ob ihr zum ersten Mal in den Führerstand eines Mähdreschers klettert.

Wir begleiten den ganzen Jahreslauf, von der Vorbereitung der Felder über Aussaat und Pflege bis hin zur – dank unseren Tipps – reichen Ernte im Herbst. Besonderes Augenmerk liegt dabei freilich auf den Neuerungen im Landwirtschafts-Simulator 22, den Oliven und Trauben sowie den komplexen Produktionsketten.

Obendrein gibt’s nützliche Tipps zur Viehzucht, mit uns habt ihr stets glückliche Pferde, Schafe, Schweine, Hühner, Kühe und natürlich auch Bienen auf dem Hof!

Mächtige Maschinen

Aber Hand aufs Herz: Der Grund, warum ich den Landwirtschafts-Simulator 22 so faszinierend finde, ist natürlich der Fuhrpark. Schon damals auf Omas Bauernhof durfte ich manchmal selber ans Steuer, für einen zehnjährigen Jungen ist so ein knatternder Eicher Leopard der Wahnsinn!

Jetzt als erwachsener Mann brauche ich allerdings schwereres Gerät, und das stellen wir euch in unserem Sonderheft auf über 40 Seiten vor. Hier erfahrt ihr alles über Schlepper, Mähdrescher, Anhänger und sonstige Agrarmaschinen. Und dazu zeigen wir euch, mit welcher Peripherie auch am PC echtes Feld-Feeling aufkommt.

Apropos Feeling: Das große XXL-Poster im Heft bringt euch mit einem kraftvollen Traktor-Motiv in LS-Stimmung. Für die Pragmatiker unter euch gibt’s auf der Rückseite ausführliche Produktionsketten. Mit dabei ist außerdem ein Code für den lässigen Fendt 900 Vario Black Beauty.

Kompetent statt bauernschlau

Für unser Sonderheft zum Landwirtschafts-Simulator 22 haben wir acht kundige Autoren auf unseren Hof geholt. Die sind seit vielen Jahren in der LS-Community unterwegs, sogar ein echter Forstwirt ist dabei – näher am Thema geht nicht! Diese Veteranen verraten euch alles über:

den richtigen Einstieg in den LS22

optimales Geldverdienen

Jahreszeiten und Feldfrüchte

Tierzucht und Forstwirtschaft

die neuen Helfer

das richtige Werkzeug für jeden Job

Wir sprechen außerdem mit einem E-Sport-Profi und erklären, wie ihr euren eigenen Multiplayer-Server aufsetzt – und wie ihr dort dann perfekt mit euren Kumpels gemeinsam ackert.

