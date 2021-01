Millionenstrafe für Steam: Warum die EU gegen Valve & Publisher vorgeht

Die Europäische Kommission hat Millionenstrafen gegen Valve und die fünf Publisher Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax ausgesprochen. Insgesamt beträgt die Summe der Strafen 7,8 Millionen Euro, verteilt auf die Parteien.

Als Grund nennt die Kommission Verstöße gegen EU-Kartellvorschriften, indem Kunden unzulässige Beschränkungen von grenzübergreifenden Verkäufen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums auferlegt wurden. Es handelt sich um die Praxis des sogenannten "Geo-Blocking".

Die Strafen für die Publisher wurden reduziert, da sie mit den Behörden kooperiert haben. Valve dagegen hat sich geweigert, weshalb die Strafe hier in vollem Umfang ausgesprochen wurde. Diese Strafen wurden verhängt:

Unternehmen Reduzierung wegen Kooperation Strafe (€) Valve - 1.624.000 EUR Bandai Namco 10 % 340.000 EUR Capcom 15 % 396.000 EUR Focus Home 10 % 2.888.000 EUR Koch Media 10 % 977.000 EUR ZeniMax 10 % 1.664.000 EUR

Warum wurden die Strafen verhängt?

Steam und die Publisher haben sich laut einer Pressemitteilung auf der Website der Europäischen Kommision darauf geeinigt, Aktivierungscodes für Spiele an Ländergrenzen zu binden. So sei es Käufern in einem EU-Land nicht möglich gewesen, die Keys in einem anderen EU-Land zu aktivieren. Das habe gegen EU-Vorschriften verstoßen, da EU-Bürger ohne derlei Beschränkungen im gesamten Wirtschaftraum einkaufen können müssten.

Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um rund 100 PC-Spiele, die in digitaler oder physischer Form zum Verkauf angeboten wurden. Dadurch, dass Valve und die Publisher das Geo-Blocking angewandt hätten, sollen Kunden Nachteile erlitten haben, wie die EU-Kommission ausführt:

"Die Geoblocking-Praktiken betrafen [...] Spiele verschiedener Genres, darunter Sport-, Simulations- und Actionspiele. Sie hinderten die Verbraucher daran, PC-Videospiele zu aktivieren und zu spielen, die von den Vertriebshändlern der Publisher entweder auf physischen Datenträgern, wie DVDs, oder durch Downloads verkauft wurden. Diese Geschäftspraktiken verwehrten den europäischen Verbrauchern daher die Vorteile des digitalen Binnenmarkts der EU, sich zwischen den Mitgliedstaaten umzusehen, um das beste Angebot zu finden. Die Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass die rechtswidrigen Praktiken von Valve und den fünf Publishern zu einer Aufteilung des EWR-Marktes geführt und damit gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen haben."

Anhand einer Illustration verdeutlicht die Europäische Kommission die Problematik:

Was folgt daraus?

Wie die Pressemitteilung weiter festhält, ebnen die Strafen nun den Weg für Kunden, sich vor nationalen Gerichten um eine Kompensation erlittener Schäden zu bemühen. Die Kommissionsentscheidung kann dabei als Beweis dienen, dass die Handlungen tatsächlich stattgefunden haben und illegal waren.

Die Strafzahlungen bleiben dabei allerdings außen vor. Das heißt, etwaige Schadenersatzzahlungen, die Gerichte gegen Valve und die fünf Publisher verhängen könnten, würden nicht durch bereits an die EU gezahlte Strafen reduziert werden.

Um den Weg vor Gericht zu erleichtern, weist die EU-Kommission zudem darauf hin, dass eine in den EU-Mitgliedsstaaten gültige Richtlinie für Kartellschadenssersatz den Rechtsweg für Bürger erleichtern soll. Außerdem bietet die EC-Website weitere Hilfestellungen an.

Wir haben bei der Europäischen Kommission angefragt, welche Maßnahmen folgen würden, falls auf Steam auch weiterhin Geo-Blocking im europäischen Binnenmarkt zum Einsatz käme. Bei einer Antwort werden wir diesen Artikel aktualisieren.