Auf Steam könnt ihr das beste Warhammer-Koop-Spiel gerade kostenlos spielen

Ihr sucht ein kostenloses Koop-Spiel auf Steam? Wir haben da was für euch.

Ihr habt ein paar action-wütige Bekannte und wollt mal wieder ein richtig fetziges Koop-Erlebnis? Gerade ist das beste Warhammer-Koop-Spiel aller Zeiten gratis spielbar: Space Hulk: Deathwing!

Ha, da ist jetzt einigen von euch sicher vor Wut der Slaanesh aus der Nase gekommen, aber wir scherzen natürlich. Das beste Warhammer-Koop-Erlebnis ist natürlich noch immer Warhammer: Vermintide 2.

Das schreiben wir mit lachendem und weinendem Auge, denn Warhammer 40,000: Darktide hätte eigentlich eine echte Alternative werden sollen, leidet aber immer noch unter vielen inhaltlichen Problemen. Aber anderes Thema und anderes Universum, denn wir bleiben heute bei Warhammer Fantasy.

Vermintide 2 befindet sich wie schon häufiger in der Vergangenheit aktuell in einer Gratis-Woche, ihr könnt also das komplette Spiel gratis und in vollem Umfang ausprobieren. Öffnet einfach die Shop-Seite, fügt das Ding eurer Steam-Bibliothek hinzu, startet den Download und stürzt euch ins Gefecht.

Wie lange geht die Aktion?

Warhammer: Vermintide 2 ist noch die komplette Woche kostenlos spielbar, die Free-Trial-Woche endet am Montag, den 13. März 2023, um 19 Uhr. Das Spiel bleibt allerdings bis zum 16. März um 80 Prozent reduziert. Falls euch das Angebot also überzeugt, könnt ihr für rund 6 Euro die Vollversion kaufen. Mit sämtlichen DLCs zahlt ihr aktuell 39 statt 127 Euro.

1:09 Warhammer: Vermintide 2 erhält ein großes Update für künftige Koop-Kloppereien

Was ist Vermintide 2 denn?

Stellt euch vor, ihr steht als imperialer Soldat mit Flinte und Schwert in der Hand auf einem Hügel, während eine Horde Skaven-Ratten auf euch zudonnert. In etwa so funktioniert Vermintide 2 im Koop für bis zu vier Leute.

Ihr wählt eure Klasse und kloppt euch durch Horden von Feinden, müsst bei besonders dicken Gegnern effektiv zusammenarbeiten, Checkpoint für Checkpoint die Level abschließen und am Ende Beute kassieren. Also quasi Left 4 Dead.

Falls ihr übrigens gute Koop-Alternativen sucht: Monster Hunter Rise ist aktuell um 50 Prozent auf 20 Euro reduziert, außerdem gibt's das mittlerweile drastisch verbesserte Ghost Recon Breakpoint für nur 12 Euro (80 Prozent Rabatt).