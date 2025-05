Warhammer: Neue Rollenspiele, Strategiespiele, Action-Blockbuster - Alle Skulls 2025 Ankündigungen

Ladet die Boltgun nach und ölt euer Chainsword – es gibt reichlich News zu Warhammer!

Was für ein glorreicher Tag für Warhammer-Fans und das Imperium! Auf der großen Warhammer Skulls Show wurden am 22. Mai 2025 haufenweise Botschaften verkündet, die sich allesamt um Videospiele in diesem brachialen Universum drehen.

Und davon gibt es eine Menge, immerhin erscheint gefühlt jedes Jahr mindestens ein neues Videospiel, das entweder auf Warhammer 40k oder selten auch mal auf Warhammer Fantasy basiert. Das bedeutet auch, dass ziemlich viele dieser Spiele gleichzeitig unterstützt werden.

Da überrascht es nicht, dass eine Show wie die Warhammer Skulls derart vollgepackt werden konnte. Wir fassen für euch in diesem Artikel kompakt und schnell alle Ankündigungen der Show zusammen.

Neue Spiele-Ankündigungen

Als allererstes werfen wir einen Blick auf alle völlig neuen Spiele oder auch Neuauflagen alter Klassiker. Beides gab es nämlich bei der Show zu sehen.

Warhammer 40.000: Dark Heresy

1:44 In Warhammer 40.000: Dark Heresy werdet ihr zu imperialen Inquisitoren

Genre: Oldschool-Rollenspiel | Entwickler: Owlcat Games | Release: Unbekannt

Die Rollenspiel-Profis bei Owlcat Games haben ihr zweites klassisches Rollenspiel im Warhammer-Universum enthüllt. Das Spiel wird der Nachfolger zum hochgelobten Rogue Trader, nur dieses Mal sind wir selbst ein Inquisitor des Imperiums und machen Jagd auf Ketzer, Häretiker und andere Schurken. Wollt ihr noch mehr darüber erfahren, müsst ihr auf jeden Fall unsere Preview lesen.

Warhammer 40.000: Boltgun 2

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Auroch Digital | Release: 2026

2023 erschien mit Boltgun ein wundervoll absurder Retro-Shooter, der euch einerseits die Hochzeit von Spielen wie Doom oder Wolfenstein durchleben lässt, andererseits natürlich im düsteren Zukunfts-Setting von Warhammer 40k angesiedelt ist. Der zweite Teil befindet sich in der Mache und verspricht nur noch mehr schnörkellose Action.

Ab sofort gibt es auf Steam übrigens auch eine kostenlose Version von Boltgun namens Words of Vengenance – in dem ihr eure Gegner mit dem Tippen von Wörtern zerbröselt.

Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition

2:18 Dawn of War - Definitive Edition vergleicht sich im Trailer mit dem 21 Jahre alten Original

Genre: Echtzeit-Strategie | Entwickler: Relic Entertainment | Release: 2025

Eines der besten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten kehrt zurück! Denn Dawn of War gilt berechtigterweise als ein wohl gereifter Klassiker, in dem ihr sowohl eine mit Spannung geladene Kampagne, als auch herrlich actionreiche Scharmützel geboten bekommt.

Die Definitive Edition beinhaltet alle Erweiterungen und rüstet das Spiel für die Zukunft, mit 4K-Unterstützung, höher aufgelösten Texturen sowie neuen Licht- und Schatteneffekten. In unserer Ankündigungs-News findet ihr noch mehr darüber heraus.

Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition

1:22 Warhammer 40k: Space Marine zeigt sich in grafisch brandneuem Gewand

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: SneakyBox | Release: 10. Juni 2025

2024 zählte Space Marine 2 zu den größten Action-Krachern des ganzen Jahres und brachte damit viele neue Fans hervor, die freudestrahlend mit ihrem übermächtigen Weltraumkrieger durch Horden an Tyraniden fegten. Jetzt erscheint bald eine grafische Neuauflage des Vorgängers, damit diese neuen Fans die blutige Geschichte in voller Länge nachholen können. Mehr Infos haben wir in einer News für euch.

Hier geht es um derzeit aktive Spiele, die weiter mit neuen Inhalten und Updates versorgt werden. Davon sind derzeit so einige im Umlauf, darunter richtig gute Spiele wie Space Marine 2 und Total War: Warhammer 3:

Warhammer 40k: Space Marine 2: Das Action-Spiel erhält am 26. Juni einen neuen Siege-Modus, der kostenlos ins Spiel kommt. Hier könnt ihr euch endlosen Wellen an Tyraniden stellen. Der Patch bringt außerdem neue kosmetische DLCs ins Spiel.

Das Action-Spiel erhält am 26. Juni einen neuen Siege-Modus, der kostenlos ins Spiel kommt. Hier könnt ihr euch endlosen Wellen an Tyraniden stellen. Der Patch bringt außerdem neue kosmetische DLCs ins Spiel. Warhammer 40k: Darktide: Für den Shooter könnt ihr ab 23. Juni erstmalig einen kostenpflichtigen DLC kaufen, der eine neue Klasse ins Spiel bringt: die Arbites-Klasse. Parallel kommt ein kostenloses Update, das die Schwierigkeitsgrade und die Einführung ins Spiel überarbeitet.

Für den Shooter könnt ihr ab 23. Juni erstmalig einen kostenpflichtigen DLC kaufen, der eine neue Klasse ins Spiel bringt: die Arbites-Klasse. Parallel kommt ein kostenloses Update, das die Schwierigkeitsgrade und die Einführung ins Spiel überarbeitet. Warhammer: Vermintide 2: Ab sofort ist die letzte Mission der Verminous-Dreams-Kampagne im Spiel verfügbar - das gilt natürlich auch, falls ihr den Koop-Klopper neuerdings im Game Pass spielt.

Ab sofort ist die letzte Mission der Verminous-Dreams-Kampagne im Spiel verfügbar - das gilt natürlich auch, falls ihr den Koop-Klopper neuerdings im Game Pass spielt. Total War: Warhammer 3: Das Strategiespiel hat seinen nächsten DLC enthüllt. Es wird wieder ein Pack mit legendären Anführern und heißt Tides of Torment. Einer dieser Anführer streitet für den Chaosgott Slaanesh.

Das Strategiespiel hat seinen nächsten DLC enthüllt. Es wird wieder ein Pack mit legendären Anführern und heißt Tides of Torment. Einer dieser Anführer streitet für den Chaosgott Slaanesh. Warhammer 40k: Battlesector: Das rundenbasierte Strategiespiel bekommt erstmals einen DLC, der neue Story-Inhalte verspricht. Der DLC ist ab sofort verfügbar und dreht sich um einen Kampf zwischen den Sisters of Battle und den Orks. Obendrein gibt es kostenlos für alle einen neuen Crusader-Modus sowie neue Einheiten.

Das rundenbasierte Strategiespiel bekommt erstmals einen DLC, der neue Story-Inhalte verspricht. Der DLC ist ab sofort verfügbar und dreht sich um einen Kampf zwischen den Sisters of Battle und den Orks. Obendrein gibt es kostenlos für alle einen neuen Crusader-Modus sowie neue Einheiten. Warhammer 40k: Gladius - Relic of War: Auch das 4X-Strategiespiel wird mit einem neuen DLC vergrößert, der neue Einheiten für viele Fraktionen aufmarschieren lässt.

Auch das 4X-Strategiespiel wird mit einem neuen DLC vergrößert, der neue Einheiten für viele Fraktionen aufmarschieren lässt. Blood Bowl 3: Für das absurde Fantasy-Football-Spiel gab es einen Trailer der nächsten Season zu sehen, die am 10. Juni startet und Khorne als neues Team einführt. Blood Bowl for the Blood God!

Mobile-Spiele und Kleinkram

Abschließend fassen wir hier noch zügig etwaigen Kleinkram zusammen, der in der Welt von Warhammer so passiert. Also Crossover, kleine Addons oder Mobile-Spiele:

Talisman Digital 5th Edition : Das Kartenspiel bekommt einen neuen Koop-DLC.

: Das Kartenspiel bekommt einen neuen Koop-DLC. Warhammer 40k: Tacticus : Eine neue Fraktion wurde für das Mobile-Spiel enthüllt: Custodes.

: Eine neue Fraktion wurde für das Mobile-Spiel enthüllt: Custodes. Warhammer 40k: Warpforge : The Emperor's Children sind eine neue Fraktion für das Kartenspiel.

: The Emperor's Children sind eine neue Fraktion für das Kartenspiel. Supremacy: Warhammer 40 k: Das wird ein ganz neues Mobile-Spiel, für das jetzt Registrierungen laufen.

k: Das wird ein ganz neues Mobile-Spiel, für das jetzt Registrierungen laufen. Warhammer Combat Cards - Daemon Primarch : Angron wird ein neuer Supreme Commander für das Kartenspiel.

: Angron wird ein neuer Supreme Commander für das Kartenspiel. Counter-Strike 2: Für den Ego-Shooter könnt ihr euch neue Warhammer-Sticker bei Steam kaufen.

Für den Ego-Shooter könnt ihr euch neue Warhammer-Sticker bei Steam kaufen. Rust: Das populäre Survivalspiel geht eine Kooperation mit Warhammer ein, aber noch ist nicht klar, was das genau bedeutet.

Damit hätten wir die volle Ladung Warhammer fürs Erste abgehakt! Es sieht auf jeden Fall rosig aus, oder eher blutig, für Fans von 40k oder Fantasy. Die populäre Marke bleibt im Videospiel-Bereich stark vertreten. Das Warhammer-Festival läuft noch bis zum 29. Mai, in dieser Zeit gibt es auch viele Rabatte bei Steam, schaut also mal vorbei.